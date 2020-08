Irán: Piloti ukrajinského lietadla po zásahu prvej raktey ešte žili

Teherán 24. augusta (TASR) - Čierne skrinky ukrajinského dopravného lietadla omylom zostreleného v januári tohto roku nad Teheránom odhalili, že piloti ešte žili po tom, čo stroj zasiahla prvá z dvoch rakiet. Informovali o tom v nedeľu iránski predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines (UIA) z Teheránu do Kyjeva sa zrútil krátko po štarte z hlavného letiska v iránskej metropole 8. januára.



Irán o niekoľko dní priznal, že toto lietadlo zostrelila jeho protivzdušná obrana dvoma raketami. Nikto zo 176 ľudí na palube pád stroja neprežil.



Protivzdušná obrana Teheránu bola vtedy v stave vysokej pohotovosti pre prípad, že Spojené štáty podniknú odvetu za iránske útoky na amerických vojakov umiestnených v susednom Iraku spred niekoľkých hodín. Iránske útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního americkým dronom v blízkosti letiska v Bagdade 3. januára.



Šéf Iránskej organizácie pre civilné letectvo kapitán Túradž Dehkání Zangene v nedeľu prvýkrát odhalil, čo bolo zaznamenané v čiernych skrinkách, ktoré poslali do Francúzska na analýzu.



Zangene uviedol, že záznamník hlasov v kokpite zachytil rozhovor kapitána, druhého pilota a inštruktora v čase medzi dvoma výbuchmi.



"Asi do 19 sekúnd po explózii prvej rakety v blízkom okolí lietadla spozorovali nenormálne javy a lietadlo riadili až do poslednej chvíle," informoval kapitán, ktorého citovala webová stránka štátnej televízie.



"Inštruktor naznačil, že lietadlo má elektronický problém a aktivovaný bol záložný zdroj," pokračoval Zangene. "Piloti dostali upozornenie, že oba motory bežia."



Čierne skrinky prestali fungovať 19 sekúnd po prvom výbuchu, čo znemožnilo získať z nich údaje o náraze druhej rakety, dodal Zangene.



Analýzu o "účinku druhej rakety nebolo možné z čiernych skriniek vypracovať", doplnil kapitán.



Irán, ktorý nemá prostriedky na dešifrovanie čiernych skriniek (záznamníkov), ich poslal do Francúzska na analýzu v polovici júla, takmer šesť mesiacov po katastrofe.



Zdroj blízky vyšetrovaniam povedal, že iránske oznámenie neobsahuje žiadne prekvapenia. Dodal, že čierne skrinky nikdy neodhalia, kto vypálil rakety, a ani to, či bol úder zámerný.