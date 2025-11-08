Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán: Plánovaný atentát na izraelskú veľvyslankyňu v Mexiku je výmysel

Iránska operácia bola podľa zdroja v aktívnej fáze do prvej polovice roku 2025, keď bol zámer iránskych agentov odhalený.

Autor TASR
Mexiko 8. novembra (TASR) - Iránske veľvyslanectvo v Mexiku odmietlo v piatok tvrdenia Spojených štátov a Izraela, že Teherán plánoval atentát na izraelskú veľvyslankyňu Ejnat Kranz Neigerovú v Mexiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Je to výmysel médií, veľká lož, ktorej cieľom je poškodiť priateľské a historické vzťahy medzi oboma krajinami (Mexikom a Iránom), čo kategoricky odmietame,“ uviedlo veľvyslanectvo Teheránu v Mexiku na platforme X.



Podľa portálu Axios mala tento plán vykonať Jednotka 11000 spadajúca pod elitné brigády Iránskych revolučných gárd - oddiely Kuds. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že tá istá jednotka sa v uplynulých mesiacoch pokúšala uskutočniť útoky na židovské a izraelské ciele v Austrálii a Európe.

Iránska operácia bola podľa zdroja v aktívnej fáze do prvej polovice roku 2025, keď bol zámer iránskych agentov odhalený.

Hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein sa mexickým bezpečnostným a policajným zložkám poďakoval za zmarenie iránskej operácie.

„Izraelské spravodajské a bezpečnostné zložky budú naďalej neúnavne a naplno spolupracovať s bezpečnostnými a spravodajskými zložkami po celom svete, aby zmarili teroristické hrozby zo strany Iránu a jeho spojencov proti izraelským a židovským cieľom,“ povedal.
