Irán plánuje deportovať dva milióny osôb bez povolenia na pobyt

Teherán 10. septembra (TASR) - Iránske úrady plánujú do konca marca 2025 deportovať približne dva milióny ľudí bez povolenia na pobyt, oznámil v utorok v rozhovore veliteľ bezpečnostných síl Ahmad-Rezá Rádán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



V Iráne už niekoľko mesiacov prebieha diskusia o veľkom počte migrantov zo susedného Afganistanu, ktorí od prevzatia moci Talibanom v roku 2021 utekajú zo svojej krajiny.



Iránsky minister vnútra Eskandar Mómení v pondelkovom televíznom rozhovore uznal ťažkú situáciu afganských obyvateľov. Podľa neho sú to "kultivovaní ľudia", avšak Irán nemôže prijať toľko migrantov. "Máme plán, ako riešiť túto záležitosť organizovane a bez rozruchu - a prioritou sú nelegálni migranti," povedal Mómení .



Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) žije v Iráne približne 4,5 milióna afganských utečencov, pričom mnohí z nich nemajú povolenie na pobyt.



Iránske médiá sa nazdávajú, že počet afganských migrantov v krajine je vyšší, píše DPA. Podľa niektorých odhadov je v krajine šesť miliónov afganských migrantov, podľa iných osem miliónov. V metropolách mnohí z nich pracujú v sektore s nízkymi mzdami, napríklad v malých obchodoch alebo na stavbách.



Každoročne nelegálne migrujú z Afganistanu do Iránu tisíce ľudí. Dôvodom sú ozbrojené konflikty, chudoba a vysoká miera nezamestnanosti. Tieto susedné krajiny majú spoločnú hranicu dlhú viac ako 900 kilometrov, ktorá sa tiahne aj neobývanými oblasťami, čo sťažuje hraničné kontroly.



Irán plánuje na severovýchode krajiny vybudovať strážený hraničný múr. Pakistan, ktorý tiež susedí s Afganistanom, takisto vyhostil veľký počet utečencov.