Irán plánuje od 21. novembra zaviesť časovo neobmedzený lockdown

Teherán 14. novembra (TASR) - Irán plánuje s účinnosťou od 21. novembra zaviesť naprieč krajinou prísne a časovo neobmedzené lockdowny, ktoré majú zastaviť prudko stúpajúce počty nových prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie iránskeho prezidenta Hasana Rúháního.



"Tieto lockdowny vstúpia do platnosti 21. novembra a sú nevyhnutné na záchranu ľudských životov," povedal Rúhání v televíznom prejave s tým, že prísne opatrenia by mali vypršať až vtedy, keď klesne počet novoinfikovaných, a najmä počet úmrtí.



"Ľudia musia prijať trpkú skutočnosť, že tento problém nás bude sprevádzať ešte dlho a že s týmto nechceným hosťom budeme musieť žiť ešte dlhú dobu," poznamenal prezident. Ktoré odvetvia hospodárstva nové opatrenia postihnú, ako aj to, či bude zavedený aj zákaz vychádzania, oznámi podľa Rúháního pred spomínaným termínom koronavírusový krízový tím.



Prezident v uplynulých mesiacoch návrat k celkovému lockdownu vzhľadom na ekonomický dosah odmietal. Svoj postoj však podľa DPA zrejme prehodnotil pre stále stúpajúce počty nakazených. Aktuálne evidujú v Iráne podľa oficiálnych štatistík už viac ako 40.000 úmrtí na COVID-19 a takmer 740.000 infikovaných osôb.



Zdravotnícke úrady však upozorňujú, že vzhľadom na obmedzené testovacie kapacity môže byť počet nakazených v skutočnosti až dvojnásobne vyšší. Počet denných testov sa už zvýšil z 25.000 na 40.000 a tamojšie ministerstvo zdravotníctva chce robiť až 100.000 testov denne. Experti sa však domnievajú, že v krajine s viac ako 82 miliónmi obyvateľov je nutné robiť aspoň 200.000 testov denne, aby sa ukázali skutočné počty nakazených.