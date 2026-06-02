Irán plánuje pohreb ajatolláha Alího Chameneího, možno už v júni
Je to po prvýkrát za viac ako tri mesiace od Chameneího smrti, keď sa iránski predstavitelia verejne vyjadrili k plánom na jeho pohreb.
Autor TASR
Teherán 2. júna (TASR) - Pohreb bývalého najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý bol zavraždený v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán, by sa mohol konať v polovici júna. V utorok o tom informovali iránske médiá s odvolaním sa na vyjadrenia zástupcu primátora Teheránu. TASR správu prebrala z agentúry DPA.
Je to po prvýkrát za viac ako tri mesiace od Chameneího smrti, keď sa iránski predstavitelia verejne vyjadrili k plánom na jeho pohreb.
Podľa zástupcu primátora iránskej metropoly Amína Tavakolízádeho by sa mal pohreb konať na začiatku islamského mesiaca smútku muharram. Na základe lunárneho kalendára by to podľa DPA mohlo znamenať, že sa tak stane v polovici júna.
Oficiálne pohrebné ceremónie by sa údajne mali konať v Teheráne, pútnickom meste Kóm a Chameneího rodnom meste Mašhad.
Bývalý najvyšší vodca Iránu by mal byť pochovaný vo Svätyni imáma Rezu v Mašhade. Úrady v Teheráne sa pripravujú na zhromaždenia až 20 miliónov ľudí.
Chameneí zahynul pri útoku na svoju oficiálnu rezidenciu v Teheráne 28. februára na začiatku konfliktu na Blízkom východe. Jeho nástupcom sa stal jeho syn Modžtabá Chameneí, ktorý sa od svojho vymenovania do funkcie začiatkom marca na verejnosti neobjavil. Predpokladá sa, že je zranený.
Podľa DPA sa pre bývalého najvyššieho vodcu spočiatku neplánovali žiadne veľké pohrebné obrady, čiastočne z bezpečnostných dôvodov.
Medzi Iránom a Izraelom a USA platí od apríla prímerie. Rokovania o vyriešení konfliktu však zatiaľ nepriniesli žiadny prelom.
