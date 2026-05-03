Irán plánuje premeniť univerzitu zasiahnutú útokom na múzeum

Dieťa drží iránsku vlajku cez okno vozidla v severnej časti Teheránu v Iráne, v piatok 1. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 3. mája (TASR) - Iránske úrady plánujú premeniť miesto bombového útoku na univerzite v Isfaháne na múzeum o dopadoch americko-izraelských útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V súčasnosti poškodené miesto bude zachované ako vojnové múzeum, ktoré zostane dokumentom vedeckého útlaku krajiny v histórii,“ uviedol v sobotu riaditeľ Technickej univerzity v Isfaháne. Dodal, že na „výstavbu novej budovy a zabezpečenie moderného vybavenia“ pre univerzitu bol pridelený iný pozemok.

Riaditeľ tvrdí, že podľa počiatočných odhadov sa škody na budovách a zariadeniach univerzity vyšplhali v prepočte na približne 11 miliónov dolárov. Americko-izraelské útoky zasiahli univerzitu v marci.

Iránski predstavitelia podľa agentúry AFP tvrdia, že útoky od začiatku vojny koncom februára zasiahli viac ako tridsať univerzít naprieč krajinou.
