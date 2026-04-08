Irán plánuje spomienkový obrad na 40. deň od smrti Alího Chameneího
Autor TASR
Teherán 8. apríla (TASR) - Na štvrtok je v Teheráne naplánovaný veľký spomienkový obrad venovaný bývalému iránskemu najvyššiemu vodcovi Alímu Chameneímu, ktorý zahynul pri izraelsko-amerických útokoch. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.
Účasť ľudí na obrade bude „prejavom vernosti islamskej revolúcii a úcty k zavraždenému vodcovi“, uviedlo tlačové oddelenie islamskej republiky. Podobná spomienková slávnosť bola naplánovaná aj v stredu v šiitskom svätom meste Kóm, ktoré sa nachádza južne od Teheránu.
USA a Irán oznámili v noci na stredu dohodu o prímerí po viac ako piatich týždňoch vojny. Chameneí bol zabitý vo svojom dome 28. februára počas vzdušných útokov USA a Izraela, ktoré odštartovali konflikt na Blízkom východe. Vo funkcii bol 37 rokov a po smrti ho nahradil jeho syn Modžtabá Chameneí. Podľa islamského zvyku má 40. deň po smrti človeka osobitný význam a označuje koniec smútočného obdobia, píše DPA.
