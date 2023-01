Irán plne podporuje snahy o zmierenie Turecka a Sýrie

Ankara 17. januára (TASR) - Irán "veľmi potešilo" nedávne prvé priame rozhovory medzi Ankarou a Damaskom od vypuknutia občianskej vojny v Sýrii pred viac ako desiatimi rokmi. V utorok v Ankare to uviedol iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján po rokovaní s tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušoglom, informuje agentúra AFP.



"Sme veľmi potešení skutočnosťou, že vzťahy medzi Damaskom a Ankarou prechádzajú zmenami," povedal Amír Abdollahján s tým, že Teherán podporuje snahy o zmierenie.



Ankara sa stala zarytým nepriateľom Damasku, keď na začiatku sýrskej občianskej vojny pred 12 rokmi začala podporovať snahu povstalcov zvrhnúť režim prezidenta Bašára Asada. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v roku 2017 nazval Asada "teroristom" a odmietol ho uznať za hlavu štátu.



Rusku, spojencovi Damasku, sa podarilo vlani v decembri zorganizovať v Moskve rozhovory ministrov obrany Turecka a Sýrie. Išlo o ich prvé stretnutie od roku 2011.



"Veríme, že akýkoľvek pozitívny vývoj vo vzťahoch medzi Ankarou a Damaskom bude prínosom pre náš región a naše krajiny," dodal šéf iránskej diplomacie, ktorého vláda tiež výrazne podporuje Asada.



Čavušoglu po rokovaní uviedol, že má v úmysle "v nadchádzajúcom období" absolvovať prvé oficiálne stretnutie so sýrskym ministrom zahraničných vecí Fajsalom al-Mikdádom. Čavušoglu už predtým navrhol, že by sa so sýrskym kolegom mohol vo februári stretnúť na rozhovoroch zameraných na usporiadanie historického summitu Asada s Erdoganom.