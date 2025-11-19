< sekcia Zahraničie
Irán po niekoľkých dňoch prepustil tanker Talara aj s posádkou
Zadržanie tankera s cieľom zaistiť jeho náklad podľa iránskych gárd nariadil súd.
Autor TASR
Teherán 19. novembra (TASR) - Irán v stredu prepustil ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, ktorý iránske Revolučné gardy bez vysvetlenia zadržali minulý týždeň. Spolu s plavidlom prepustil aj všetkých 21 členov posádky, tí sú momentálne v bezpečí, potvrdila cyperská spoločnosť Columbia Shipmanagement, ktorá loď prevádzkuje. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Tanker Talara podľa Teheránu prepravoval 30.000 ton „nepovoleného“ petrochemického nákladu do Singapuru. Plavidlo vyplávalo z Adžmánu v Spojených arabských emirátoch a smerovalo k Hormuzskému prielivu.
Zadržanie tankera s cieľom zaistiť jeho náklad podľa iránskych gárd nariadil súd. Vo vyhlásení Columbia Shipmanagement sa však uvádza, že iránske úrady nevzniesli žiadne obvinenie voči plavidlu, jeho posádke, prevádzkovateľom ani vlastníkom.
Loď môže teraz podľa spoločnosti pokračovať v plavbe, pričom posádka je vraj v „bezpečí a v dobrej nálade“. Podľa údajov o monitorovaní lodí sa tanker vzďaľuje od Iránu, uviedla agentúra AP. Teherán sa k správe o prepustení lode bezprostredne nevyjadril.
Tanker Talara podľa Teheránu prepravoval 30.000 ton „nepovoleného“ petrochemického nákladu do Singapuru. Plavidlo vyplávalo z Adžmánu v Spojených arabských emirátoch a smerovalo k Hormuzskému prielivu.
Zadržanie tankera s cieľom zaistiť jeho náklad podľa iránskych gárd nariadil súd. Vo vyhlásení Columbia Shipmanagement sa však uvádza, že iránske úrady nevzniesli žiadne obvinenie voči plavidlu, jeho posádke, prevádzkovateľom ani vlastníkom.
Loď môže teraz podľa spoločnosti pokračovať v plavbe, pričom posádka je vraj v „bezpečí a v dobrej nálade“. Podľa údajov o monitorovaní lodí sa tanker vzďaľuje od Iránu, uviedla agentúra AP. Teherán sa k správe o prepustení lode bezprostredne nevyjadril.