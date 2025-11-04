< sekcia Zahraničie
Irán po troch rokoch oslobodil dvoch odsúdených francúzskych občanov
Autor TASR
Paríž/Teherán 4. novembra (TASR) - Irán v utorok prepustil francúzsky pár, ktorý viac ako tri roky väznil pre obvinenia zo špionáže. Informoval o tom francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého sú obaja stále v Teheráne. Momentálne prebiehajú rokovania o ich návrate do vlasti. TASR o tom píše podľa agentúry AFP
Cécile Kohlerová (41), učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, penzionovaný učiteľ matematiky Jacques Paris (72), boli v Iráne ako turisti. Zadržali ich 7. mája 2022 tesne pred návratom do Francúzska, následne boli vzatí do väzby pre podozrenie zo špionáže.
Oboch minulý mesiac odsúdili na 20 respektíve 17 rokov odňatia slobody pre obvinenia zo špionáže pre Francúzsko a Izrael. Ich rodiny trvali na tom, že sú nevinní a že Irán navštívili iba ako turisti.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot v príspevku na X ozrejmil, že obaja prepustení Francúzi sa nachádzajú v rezidencii francúzskeho veľvyslanca a „čakajú na definitívne prepustenie“ z Iránu. Ich parížsky právny tím vo vyhlásení pre agentúru AFP uviedol, že v utorok sa „skončilo ich svojvoľné zadržiavanie, ktoré trvalo 1277 dní“.
Kohlerová a Paris patrili medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom. Ľudskoprávne organizácie i viaceré štáty Teherán obviňujú z toho, že sa prostredníctvom takéhoto zatýkania a pomocou vymyslených obvinení snaží získavať od iných štátov ústupky v rokovaniach napríklad o svojom jadrovom programe. Teherán rozhodne popiera, že by cudzincov zatýkal z politických dôvodov. Paríž Kohlerovú a Parisa považoval rukojemníkov Iránu, preto v máji podal proti Teheránu žalobu na Medzinárodný súdny dvor (MSD).
AFP pripomína, že Irán v minulosti zadržiavaných občanov západných krajín vymieňal za Iráncov väznených na Západe. Iránske ministerstvo zahraničných vecí pred týždňom oznámilo, že Teherán rokuje s Parížom o výmene dvoch francúzskych občanov za iránsku študentku žijúcu v Lyone Mahdiju Esfandijáríovú. Tento rok bola zadržaná za protiizraelské príspevky na sociálnych sieťach, čím podľa úradov podporovala terorizmus.
