Irán po útoku na Izrael obnovil prevádzku na letiskách

Teherán 15. apríla (TASR) - Iránske letiská v pondelok obnovili prevádzku po dočasnom prerušení z dôvodu víkendového útoku Iránu na Izrael. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na iránsku štátnu tlačovú agentúru IRNA.



Letová prevádzka na Medzinárodnom letisku imáma Chomejního v Teheráne bola obnovená o 6.00 h miestneho času (4.30 h SELČ), napísala IRNA. Dodala, že ďalšie letiská v krajine vrátane Tabrízu na severozápade, Mašhadu na severovýchode a Širázu na juhu "fungujú podľa harmonogramu".



Irán v noci na nedeľu vôbec prvýkrát priamo zaútočil na Izrael dronmi a raketami. Izraelu a jeho spojencom sa však podarilo zostreliť väčšinu z nich.



Útok bol podľa Teheránu odvetou za nálet na iránsky konzulát v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu, ako aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy.



Iránsky útok a obavy z možnej izraelskej odvety viedli niektoré letecké spoločnosti k pozastaveniu letov do tohto regiónu. Izrael zatiaľ neprezradil, ako by mohla vyzerať jeho reakcia.



Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa pozastavila svoje lety z a do Iránu. Iné spoločnosti vrátane austrálskych aerolínii Qantas presmerovali svoje lietadlá tak, aby sa vyhli iránskemu vzdušnému priestoru.