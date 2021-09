Po viac než ročnej pandemicke prestávke sa v Iráne opäť otvorili múzeá

Teherán 19. septembra (TASR) - Teherán a ďalšie iránske mestá v nedeľu po viac než ročnej prestávke, ktorú si vynútila covidová pandémia, opätovne otvorili svoje múzeá.



"Múzeá v Teheráne a ďalších veľkých mestách, v ktorých sa zlepšila epidemická situácia a nehrozí vysoké riziko nákazy, dnes znovu otvorili svoje brány. Turisti a návštevníci sú vítaní, ale musia dodržiavať hygienické opatrenia," uviedol pre tlačovú agentúru AFP riaditeľ iránskych múzeí Mohammad-Rezá Kargar.



Irán ako krajina, ktorej dejiny siahajú tisícročia do minulosti, má 746 múzeí vrátane 170 v hlavnom meste.



"Sme veľmi potešení a myslíme si, že ľudia tiež, pretože už majú dosť trávenia času doma. Návšteva múzeí im určite zlepší náladu," vyhlásil Kargar. Dodal, že v uplynulých 14 mesiacoch mali prístup do iránskych múzeí iba študenti, bádatelia a zamestnanci. "Platia bezpečnostné protokoly a počet návštevníkov bude závisieť od priestorov jednotlivých múzeí," zdôraznil.



Iránske múzeá prilákali v roku pred vypuknutím pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila, že tieto inštitúcie sa museli v máji 2020 zatvoriť, vyše 21 miliónov návštevníkov.



Iránske národné múzeum (NMI) v Teheráne so svojou veľkolepou zbierkou predmetov z bronzovej a železnej doby bolo však v nedeľu ešte stále prázdne, konštatuje AFP. "Musíme počkať, kým sa správy rozšíria a školy znova otvoria, aby sa ľudia vrátili," uviedla Fírúze Sepidnamehová, vedúca predislamských zbierok NMI.



Irán, pandémiou najťažšie zasiahnutá krajina na Blízkom východe, registruje viac než 5,4 milióna potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom vrátane 117.000 úmrtí. Z 83 miliónov obyvateľov Iránu dostalo prvú dávku proticovidovej vakcíny 29 miliónov ľudí a takmer 14 miliónov osôb je plne zaočkovaných.