Zadržiavaný ropný tanker prepustili, Irán ho držal vyše dvoch týždňov

Teherán 10. novembra (TASR) - Iránske revolučné gardy v stredu oznámili, že prepustili ropný tanker, ktorý pred viac než dvoma týždňami zadržali v Ománskom zálive. Informovala o tom agentúra AFP.



"Zadržaný ropný tanker Sothys bol na základe súdneho príkazu prepustený po tom, čo z neho v Bandar Abbáse odčerpali ropu patriacu Iránskej islamskej republike," uvádza sa na oficiálnej stránke revolučných gárd.



Tanker Sothys plaviaci sa pod vietnamskou vlajkou zadržali príslušníci iránskych gárd 24. októbra. V blízkosti miesta incidentu sa vtedy nachádzala aj loď amerického vojenského námorníctva.



Revolučné gardy podľa vlastných slov zmarili pokus amerického plavidla zmocniť sa tankeru Sothys a eskortovali ho do iránskych teritoriálnych vôd. Spojené štáty iránsku verziu incidentu popreli. Podľa analytikov tanker zrejme prevážal iránsku nespracovanú ropu, ktorej export zakazujú sankcie USA, do niektorej z ázijských krajín.



Agentúra AP na základe analýzy dát o pohybe lodí informovala, že tanker Sothys, ktorý kotvil neďaleko juhoiránskeho prístavu Bandar Abbás, vplával v stredu v skorých ranných hodinách do medzinárodných vôd v oblasti Ománskeho zálivu. Informácie o členoch jeho posádky nie sú známe. Americké námorníctvo prepustenie tankera odmietlo komentovať.



Išlo o posledný zo série podobných incidentov z posledných rokov, v rámci ktorých došlo v Ománskom zálive k únosom ropných tankerov, alebo k výbuchom, ktoré tieto plavidlá poškodili. Západ z týchto útokov podozrieva Irán, ktorý to však popiera. K nárastu počtu takýchto útokov začalo dochádzať po tom, ako bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2018 odstúpil od tzv. iránskej jadrovej dohody a obnovil tvrdé ekonomické sankcie voči Teheránu.