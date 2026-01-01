< sekcia Zahraničie
Irán: Počas protestov zomrel príslušník bezpečnostných síl
Táto smrť môže znamenať začiatok tvrdšej reakcie iránskej teokracie na demonštrácie proti vysokej inflácii a prudkému oslabeniu národnej meny.
Autor TASR
Teherán 1. januára (TASR) - Počas protestov proti zlej ekonomickej situácii v Iráne bol zabitý dobrovoľník iránskych Revolučných gárd, informovala vo štvrtok štátna televízia s odvolaním sa na predstaviteľa provincie Lorestán. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.
„21-ročný člen hnutia Basídž z mesta Kuhdašt bol včera večer (v stredu) zabitý výtržníkmi pri obrane verejného poriadku,“ uviedla televízia s odvolaním sa na Saida Pouraliho, zástupcu guvernéra provincie Lorestán juhozápadne od Teheránu. Člen gardy „bol umučený... rukami výtržníkov počas protestov ... pri obrane verejného poriadku“ v meste asi 400 kilometrov juhozápadne od Teheránu, povedal. Ďalších 13 členov hnutia Basídž a policajtov utrpelo zranenia, dodal.
„Protesty ... sú spôsobené ekonomickými tlakmi, infláciou a výkyvmi meny a sú vyjadrením obáv o živobytie,“ povedal Pourali. „Hlasy občanov musia byť vypočuté opatrne a taktne, ale ľudia nesmú dovoliť, aby ich požiadavky zaťažovali jednotlivci túžiaci po zisku,“ dodal.
Táto smrť môže znamenať začiatok tvrdšej reakcie iránskej teokracie na demonštrácie proti vysokej inflácii a prudkému oslabeniu národnej meny. Začali sa v nedeľu medzi maloobchodníkmi v Teheráne. Do utorka sa rozšírili aj na viaceré univerzity v hlavnom meste a následne do ďalších miest po celej krajine, odkiaľ prichádzajú správy o násilných potýčkach s políciou.
Iránska vláda pod vedením reformného prezidenta Masúda Pezeškijána sa snaží naznačiť, že chce rokovať s protestujúcimi. Jej možnosti sú však obmedzené, pretože iránska mena sa rýchlo znehodnocuje a výmenný kurz je teraz jeden dolár za približne 1,4 milióna rialov.
Medzitým štátna televízia samostatne informovala o zadržaní piatich ľudí, ktorých označila za monarchistov, a dvoch ďalších, ktorí boli podľa nej spojení s európskymi skupinami. Uviedla, že pri ďalšej operácii bezpečnostné sily skonfiškovali 100 pašovaných pištolí, bez toho, aby uviedla podrobnosti.
Protesty v Iráne sú najsilnejšie od roku 2022, keď smrť 22-ročnej Mahsy Aminiovej v policajnej väzbe vyvolala celoštátne demonštrácie. Zadržali ju, pretože hidžáb, čiže šatku zakrývajúcu vlasy, nemala na hlave podľa predstáv polície. Demonštrácie si vyžiadali množstvo mŕtvych a zranených a mnoho účastníkov bolo za účasť na nich odsúdených.
