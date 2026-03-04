< sekcia Zahraničie
Irán bilancoval počet mŕtvych v dôsledku útokov USA a Izraela
Pokračujú práce zamerané na pátranie a odstraňovanie trosiek.
Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Na najmenej 1045 stúpol počet obetí americko-izraelských útokov v Iráne, oznámila v stredu iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na nadáciu pre veteránov a mučeníkov. Nadácia uvádza, že ide len o dosiaľ identifikované obete pripravené na pohreb, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.
Iránsky Červený polmesiac v utorok vyhlásil, že pri útokoch od soboty zahynulo najmenej 787 ľudí. „Pokračujú práce zamerané na pátranie a odstraňovanie trosiek, ako aj preprava zranených a poskytovanie lekárskej pomoci,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie.
