Irán bilancoval počet mŕtvych v dôsledku útokov USA a Izraela

Na snímke duchovný a dobrovoľníci sa modlia pred troskami policajnej stanice, ktorú zasiahol útok v iránskej metropole Teherán v stredu 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Pokračujú práce zamerané na pátranie a odstraňovanie trosiek.

Autor TASR
Teherán 4. marca (TASR) - Na najmenej 1045 stúpol počet obetí americko-izraelských útokov v Iráne, oznámila v stredu iránska agentúra Tasním s odvolaním sa na nadáciu pre veteránov a mučeníkov. Nadácia uvádza, že ide len o dosiaľ identifikované obete pripravené na pohreb, píše TASR podľa správ agentúr AP a AFP.

Iránsky Červený polmesiac v utorok vyhlásil, že pri útokoch od soboty zahynulo najmenej 787 ľudí. „Pokračujú práce zamerané na pátranie a odstraňovanie trosiek, ako aj preprava zranených a poskytovanie lekárskej pomoci,“ uvádza sa vo vyhlásení organizácie.
