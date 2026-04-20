Irán: Počet obetí amerických a izraelských útokov stúpol

Teherán 20. apríla (TASR) - Pri izraelských a amerických útokoch v Iráne zahynulo najmenej 3375 ľudí. Vyplýva to z oficiálnych údajov, ktoré poskytol šéf iránskeho súdneho lekárstva Abbás Masdžedí. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a AP.

Masdžedí, ktorého v pondelok citovala justičná tlačová agentúra Mizán a ďalšie miestne médiá, dodal, že len štyri obete zostávajú neidentifikované.

Vo svojich vyjadreniach nerozlišoval medzi civilnými obeťami a obeťami z radov bezpečnostných síl, uviedol len, že v prípade 2875 z nich išlo o mužov, kým žien bolo 496. Dodal, že 383 obetí tvorili deti vo veku do 18 rokov.

Najvyšší počet obetí bol zaznamenaný v hlavnom meste Teherán, ako aj v Isfaháne a pobrežnej provincii Hormozgán.

Aktivisti už pred niekoľkými týždňami na základe vlastných odhadov hlásili viac než 3000 mŕtvych.

Podľa ľudskoprávnej organizácie Hengaw Human Rights so sídlom v Osle od začiatku leteckých útokov na Irán 28. februára zahynulo najmenej 7650 ľudí vrátane 1030 civilistov.
