V Iráne zomrelo na koronavírus viac ako stotisíc ľudí

Teherán 19. augusta (TASR) - Počet obetí covidu v Iráne prekonal hranicu 100.000. Vyplýva to z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Len za uplynulých 24 hodín v krajine zomrelo 564 ľudí. Počet pozitívne testovaných sa zvýšil o 31.266.



Irán z dôvodu stúpajúceho počtu nakazených i obetí koronavírusu zaviedol už v pondelok šesťdňový celoštátny lockdown. Do soboty budú zatvorené vládne úrady, banky i podniky, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná. Už od nedele pritom v krajine platí zákaz prepravy osobnými autami medzi jednotlivými iránskymi provinciami, ktorý potrvá do 27. augusta. Nové opatrenia pripadli na obdobie osláv dvoch šiitských náboženských sviatkov, avšak vláda uviedla, že obmedzenia nepostihnú ceremónie konajúce sa vonku.



Irán je pandémiou najhoršie zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Doposiaľ tam zaznamenali vyše 4,5 milióna prípadov nákazy, pričom predstavitelia rezortu zdravotníctva priznávajú, že oficiálne počty sú nižšie než skutočné.



Islamská republika vkladala nádeje do očkovania, vakcinačná kampaň však prebieha pomalšie, než sa očakávalo. Doteraz sú oboma dávkami zaočkované len štyri percentá Iráncov. Dovoz vakcín sťažujú i dôsledky sankcií zo strany Spojených štátov a ekonomická kríza v krajine.