Irán pochybuje o záväzku Izraela k prímeriu

Teherán 29. júna (TASR) - Náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Musáví v nedeľu vyhlásil, že Teherán nie je presvedčený, že Izrael bude dodržiavať dohodnuté prímerie. To ukončilo ich nedávnu 12-dňovú vojnu, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Nezačali sme vojnu, ale reagovali sme na agresora celou našou silou a keďže máme vážne pochybnosti o tom, či nepriateľ dodržiava svoje záväzky vrátane prímeria, sme pripravení reagovať silou,“ ak bude Irán opäť napadnutý, citovala Musávího štátna televízia. Prímerie medzi oboma krajinami v utorok oznámil americký prezident Donald Trump.



Izrael uviedol, že jeho cieľom je zabrániť islamskej republike vo vývoji jadrových zbraní. Irán však túto ambíciu popiera a trvá na tom, že má právo vyvíjať jadrovú energiu na civilné účely.



Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Irán v roku 2021 obohatil urán na 60 percent, čo je výrazne nad limitom 3,67 percenta stanoveným dohodou z roku 2015. Spojené štáty od nej za prvého mandátu Donalda Trumpa jednostranne odstúpili v roku 2018.



Na výrobu jadrovej zbrane by Irán musel obohatiť urán až na 90 percent, podľa odborníkov to však trvá z úrovne 60 percent kratšie, ako dosiahnuť úroveň 60 percent.



Izrael oficiálne ani nepotvrdil, ani nepoprel existenciu vlastného jadrového arzenálu, ale Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru odhaduje, že má 90 jadrových hlavíc.