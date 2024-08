Irán podľa FBI podnikol kybernetické útoky na predovlebné kampane

Washington 20. augusta (TASR) - Spojené štáty v ponelok obvinili Irán zo spustenia kybernetických operácií proti kampaniam oboch prezidentských kandidátov a z cielenia na americkú verejnosť so zámerom vyvolať politický rozkol. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Zaznamenali sme čoraz agresívnejšiu iránsku aktivitu v tomto volebnom cykle," uviedol vo vyhlásení americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) prostredníctvom svojho oddelenia určeného na dohľad nad ochranou vládnych počítačových systémov.



Vo vyhlásení sa zároveň potvrdilo, že začiatkom tohto mesiaca boli podané sťažnosti zo strany kampane republikánskeho kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, že Irán podnikol hackerský útok na jej webové stránky. Po týchto obvineniach sa začalo vyšetrovanie FBI, píše Reuters.



Trump vtedy uviedol, že Iránu sa podarilo iba "získať verejne dostupné informácie".



Irán tiež podľa FBI cielil aj na kampaň viceprezidentky a demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej, ktorá podľa očakávania počas tohtotýždňového zjazdu Demokratickej strany oficiálne príjme svoju nomináciu do novembrových volieb.



Iránske zastúpenie v Spojených štátoch vydalo vyhlásenie, v ktorom tieto tvrdenia označilo za "nepodložené a bez akéhokoľvek základu". "Ako sme už avizovali, islamská republika Irán neprechováva úmysel ani motív zasahovať do prezidentských volieb v USA," dodalo zastúpenie.