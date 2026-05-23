Irán podľa Hizballáhu: Regionálne hnutia neprestaneme podporovať
Izraelská armáda v náletoch na Libanon podľa tamojších úradov pokračovala aj v sobotu. Pri údere na kasárne na juhu krajiny podľa libanonskej armády utrpel zranenia jeden vojak.
Autor TASR
Bejrút 23. mája (TASR) - Irán prisľúbil, že militantné skupiny na Blízkom východe neprestane podporovať, uviedol v sobotu libanonský Hizballáh. Hnutie dodalo, že podľa odkazu z Teheránu najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny s USA zahŕňa prímerie v Libanone. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Správu o iránskej vyjednávacej pozícii podľa vyhlásenia dostal vodca Hizballáhu Naím Kásim od iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý prisľúbil, že Irán „nezanevrie na podporu hnutí, ktoré požadujú spravodlivosť a slobodu, a to predovšetkým Hizballáhu“.
Libanonské militantné hnutie uviedlo, že iránsky návrh predložený prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov je zameraný dosiahnutie „trvalého a stabilného ukončenia vojny“, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán koncom februára. Návrh takisto podľa vyhlásenia zdôraznil požiadavku zahrnúť do prímeria aj Libanon.
Medzi Izraelom a Libanonom oficiálne platí pokoj zbraní od 16. apríla. V polovici mája bolo prímerie po rokovaniach predstaviteľov oboch krajín vo Washingtone predĺžené o ďalších 45 dní. Izrael napriek tomu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky odpaľuje na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
