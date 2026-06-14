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Irán podľa médií dosiaľ neprijal konečné rozhodnutie o memorande s USA
Možnú dohodu kritizovali iránski predstavitelia, podľa ktorých táto dohoda nie je v záujme Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom.
Autor TASR
Teherán 14. júna (TASR) - Irán ešte neprijal konečné rozhodnutie o dohode so Spojenými štátmi zameranej na ukončenie vojny na Blízkom východe, uviedla v nedeľu iránska tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na „dobre informovaný zdroj blízky iránskemu vyjednávaciemu tímu“. Agentúra Reuters s odvolaním sa na iránskeho predstaviteľa uviedla, že návrh memoranda o porozumení zahŕňa širokú škálu otázok vrátane Hormuzského prielivu, sankcií a iránskeho jadrového programu, píše TASR.
Fárs uviedla, že islamská republika neprijala konečné rozhodnutie v „súvislosti s memorandom o porozumení, ktoré bolo navrhnuté počas rokovaní“.
Možnú dohodu kritizovali iránski predstavitelia, podľa ktorých táto dohoda nie je v záujme Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom.
AFP konštatuje, že obe strany zverejnili protichodné informácie o obsahu dohody, ktorá by mala ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na iránskeho predstaviteľa informovala, že finálny návrh tohto memoranda stanovuje, že Irán okamžite otvorí Hormuzský prieliv pre všetky obchodné plavidlá, zatiaľ čo USA zrušia svoju námornú blokádu iránskych prístavov. Ukončenie blokády by sa malo začať bezprostredne po podpise memoranda a dokončiť by sa malo do 30 dní.
Podľa memoranda USA súhlasia s tým, že neuvalia žiadne nové sankcie na Irán, kým sa nedosiahne konečná dohoda. Po uzavretí konečnej dohody sa zrušia všetky sankcie uvalené zo strany USA a OSN, a to podľa dohodnutého časového rámca.
USA sa vzdajú uplatňovania ropných sankcií voči Iránu na stanovené obdobie, čo Teheránu umožní predávať ropu a získavať z toho príjmy. Washington tiež súhlasí s uvoľnením iránskych zmrazených aktív v hodnote 25 miliárd dolárov vrátane priamych peňažných transakcií, spolupráce medzi regionálnymi krajinami a úverových liniek. USA v koordinácii so svojimi regionálnymi partnermi pripravia plán na rekonštrukciu a rozvoj Iránu, o ktorom majú rokovať s Teheránom a schváliť ho do 60 dní.
V prípade jadrovej otázky Teherán súhlasí, že nikdy nevyvinie ani nezíska jadrovú zbraň. Kým sa nedosiahne konečná dohoda si zachová súčasný stav svojho jadrového programu a bude sa zdržiavať ďalšieho obohacovania uránu a rozširovania jadrových zbraní.
Spojené štáty umožnia Iránu znížiť úroveň obohatenia svojich zásob vysoko obohateného uránu na iránskom území.
O iránskom jadrovom programe, aktivitách obohacovania uránu a mechanizmoch nakladania so zásobami obohateného uránu budú strany rokovať do 60 dní od podpísania memoranda a tieto otázky budú adresované v konečnej dohode.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu.
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.
Podľa správ iránskych médií v nedeľu do Teheránu pricestovala katarská delegácia ako súčasť sprostredkovateľského procesu zameraného na ukončenie vojny medzi Iránom a USA. Diplomat oboznámený so situáciou pre AFP povedal, že katarská delegácia pricestovala s cieľom „uľahčiť uzavretie dohody“.
AFP pripomína, že Trump opakovane tvrdil, že USA a Irán sa blížia k uzavretiu dohody, no tieto tvrdenia sa nikdy nenaplnili.
Fárs uviedla, že islamská republika neprijala konečné rozhodnutie v „súvislosti s memorandom o porozumení, ktoré bolo navrhnuté počas rokovaní“.
Možnú dohodu kritizovali iránski predstavitelia, podľa ktorých táto dohoda nie je v záujme Iránu a zbavila by Teherán vplyvu nad Hormuzským prielivom.
AFP konštatuje, že obe strany zverejnili protichodné informácie o obsahu dohody, ktorá by mala ukončiť vojnu na Blízkom východe.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na iránskeho predstaviteľa informovala, že finálny návrh tohto memoranda stanovuje, že Irán okamžite otvorí Hormuzský prieliv pre všetky obchodné plavidlá, zatiaľ čo USA zrušia svoju námornú blokádu iránskych prístavov. Ukončenie blokády by sa malo začať bezprostredne po podpise memoranda a dokončiť by sa malo do 30 dní.
Podľa memoranda USA súhlasia s tým, že neuvalia žiadne nové sankcie na Irán, kým sa nedosiahne konečná dohoda. Po uzavretí konečnej dohody sa zrušia všetky sankcie uvalené zo strany USA a OSN, a to podľa dohodnutého časového rámca.
USA sa vzdajú uplatňovania ropných sankcií voči Iránu na stanovené obdobie, čo Teheránu umožní predávať ropu a získavať z toho príjmy. Washington tiež súhlasí s uvoľnením iránskych zmrazených aktív v hodnote 25 miliárd dolárov vrátane priamych peňažných transakcií, spolupráce medzi regionálnymi krajinami a úverových liniek. USA v koordinácii so svojimi regionálnymi partnermi pripravia plán na rekonštrukciu a rozvoj Iránu, o ktorom majú rokovať s Teheránom a schváliť ho do 60 dní.
V prípade jadrovej otázky Teherán súhlasí, že nikdy nevyvinie ani nezíska jadrovú zbraň. Kým sa nedosiahne konečná dohoda si zachová súčasný stav svojho jadrového programu a bude sa zdržiavať ďalšieho obohacovania uránu a rozširovania jadrových zbraní.
Spojené štáty umožnia Iránu znížiť úroveň obohatenia svojich zásob vysoko obohateného uránu na iránskom území.
O iránskom jadrovom programe, aktivitách obohacovania uránu a mechanizmoch nakladania so zásobami obohateného uránu budú strany rokovať do 60 dní od podpísania memoranda a tieto otázky budú adresované v konečnej dohode.
Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu.
O plánovanom nedeľňajšom elektronickom podpísaní dohody informovalo krátko predtým aj ministerstvo zahraničných vecí Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rozhovorov medzi Washingtonom a Teheránom. Hovorca iránskeho rezortu diplomacie však podľa štátnych médií v sobotu povedal, že termín podpisu nie je jasný, no „nebude to zajtra“.
Podľa správ iránskych médií v nedeľu do Teheránu pricestovala katarská delegácia ako súčasť sprostredkovateľského procesu zameraného na ukončenie vojny medzi Iránom a USA. Diplomat oboznámený so situáciou pre AFP povedal, že katarská delegácia pricestovala s cieľom „uľahčiť uzavretie dohody“.
AFP pripomína, že Trump opakovane tvrdil, že USA a Irán sa blížia k uzavretiu dohody, no tieto tvrdenia sa nikdy nenaplnili.