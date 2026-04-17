Irán podľa Trumpa súhlasil, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí
Autor TASR,aktualizované
Washington 17. apríla (TASR) - Irán súhlasil s tým, že Hormuzský prieliv už nikdy nezatvorí, vyhlásil v piatok americký prezident Donald Trump. Teherán krátko predtým oznámil, že sa strategická úžina otvorí pre všetky plavidlá, a to po dobu trvania prímeria v Libanone. Trump tiež informoval, že Irán s pomocou USA odstraňujú míny v Hormuzskom prielive a že odmietol pomoc od NATO. Informuje o tom TASR.
„Už sa nebude používať ako zbraň proti svetu!“ napísal s odkazom na prieliv Trump v jednom zo série desiatich príspevkov, ktoré zverejnil v priebehu približne jednej hodiny na svojej sieti Truth Social.
Krátko pred 15.00 h SELČ oznámil iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, že Hormuzský prieliv sa až po zvyšok trvania prímeria otvorí pre všetky komerčné plavidlá. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom.
Americký prezident v inom príspevku tvrdil, že otvorenie Hormuzského prielivu, ktoré označil za dohodu, nemá absolútne nič spoločné s prímerím v Libanone. „Ale my urobíme Libanon opäť skvelým,“ napísal s narážkou na svoje neformálne hnutie MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).
Trump tiež vyhlásil, že Izrael už nebude Libanon bombardovať, lebo mu to vraj Spojené štáty zakázali. „Už toho bolo dosť,“ zdôraznil s tým, že USA budú s Libanonom spolupracovať samostatne a situáciu s militantným hnutím Hizballáh budú riešiť primeraným spôsobom.
Trump sa Iránu za otvorenie prielivu najskôr poďakoval, krátko nato však uviedol, že napriek tomu zostáva v platnosti americká námorná blokáda Iránu, dokiaľ nebude dokončená dohoda Washingtonu s Teheránom. Očakáva, že tento proces prebehne veľmi rýchlo, keďže väčšina bodov je už podľa neho dohodnutá.
Šéf Bieleho domu tiež oznámil, že Irán s pomocou Spojených štátov odstránil alebo práve odstraňuje v Hormuzskom prielive všetky námorné míny.
V tejto súvislosti tiež uviedol, že po tom, čo sa situáciu v prielive upokojila, mu „zavolali z NATO“ s otázkou, či USA nepotrebujú nejakú pomoc, čo však odmietol. „POVEDAL SOM IM, NECH SA DO TOHO NEMIEŠAJÚ, POKIAĽ SI CHCÚ LEN NAPLNIŤ LODE ROPOU,“ tvrdil a opäť označil NATO za papierového tigra, ktorý „keď bolo treba, tak bol na nič“.
