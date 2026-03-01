< sekcia Zahraničie
Irán podnikol ďalšiu vlnu útokov na Izrael, útočí aj na základne USA
Novú vlnu raketových útokov iránskej armády Izrael detegoval v nedeľu okolo 07:50 h miestneho času.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 1. marca (TASR) - Irán v nedeľu ráno opäť vystrelil rakety na Izrael, ktorého armáda v súvislosti s tým aktivovala svoje obranné systémy na zachytenie rakiet nepriateľa. Podľa miestnych médií krátko po spustení varovných sirén bolo nad Jeruzalemom počuť „dve silné explózie,“ informovali agentúry AFP, DPA a denník The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Novú vlnu raketových útokov iránskej armády Izrael detegoval v nedeľu okolo 07:50 h miestneho času. Izraelské obyvateľstvo vzápätí dostalo výzvu presunúť sa do krytov. Podľa TOI izraelská civilná obrana vydala za posledných 24 hodín takéto odporúčanie najmenej 20-krát.
Nová vlna iránskych útokov na Izrael je súčasťou odvety za sobotňajšie koordinované útoky Izraela a USA na Irán, pri ktorých prišiel o život aj iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán v rámci svojej reakcie podniká útoky nielen na Izrael, ale aj na americké základne v krajinách Blízkeho východu.
V nedeľu ráno iránska armáda vydala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že jej lietadlá v rámci niekoľkých fáz operácií „úspešne bombardovali americké základne v krajinách Perzského zálivu a v irackom Kurdistane.“
