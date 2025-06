Irán podnikol novú vlnu raketových útokov na Izrael, vyhlásili poplach

Tel Aviv 15. júna (TASR) - Irán podnikol v nedeľu na Izrael novú vlnu raketových útokov. Poplach vyhlásili v Tel Avive a viacerých mestách v centrálnej časti krajiny, pričom sirény zazneli aj na severe. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.



„Sirény zazneli vo viacerých oblastiach Izraela po identifikácii rakiet z Iránu smerujúcich na územie štátu Izrael,“ uviedla armáda vo vyhlásení.



Úrady vydali nové pokyny pre celú krajinu – obyvateľom odporučili zdržiavať sa v blízkosti krytov. Pohyb na verejných priestranstvách by sa mal podľa nich obmedziť na minimum. Tieto opatrenia zostávajú v platnosti, kým úrady nevydajú nové usmernenie, doplnili predstavitelia.



„V tejto chvíli letectvo podniká zásahy na zneškodnenie hrozby, kde je to potrebné,“ dodala armáda. Sirény bolo podľa novinárov agentúry AFP počuť aj v Jeruzaleme.



Izrael v piatok spustil útoky na Teherán, ktorých cieľom boli vojenskí predstavitelia a jadrové zariadenia. Irán v reakcii na to podnikol odvetné údery, pri ktorých zahynulo už najmenej 13 ľudí vrátane troch detí a došlo aj k zničeniu viacerých obytných budov v Izraeli.