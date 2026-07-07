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Pohrebné obrady za Chameneího pokračovali v posvätnom meste Kom

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Smútočný dav ľudí kráča počas smútočného pohrebného sprievodu zosnulého iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího a členov jeho rodiny, ktorí zahynuli pri americko-izraelských útokoch na Irán koncom februára, v Teheráne v pondelok 6. júla 2026. Foto: TASR/AP

Letecké zábery štátnej televízie ukázali preplnené ulice mesta južne od Teheránu s približne 1,5 miliónmi obyvateľov.

Autor TASR
Teherán 7. júla (TASR) - V iránskom posvätnom meste Kom sa v utorok davy ľudí zapojili do pohrebných obradov za nebohého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Letecké zábery štátnej televízie ukázali preplnené ulice mesta južne od Teheránu s približne 1,5 miliónmi obyvateľov. Chameneího pozostatky boli vystavené v mešite Džamkarán, posvätnom pútnickom mieste šiitskej vetvy islamu.

Počas bohoslužby dav prítomných skandoval heslo „smrť Amerike“. AFP uvádza, že tento pokrik často počuť na oficiálnych zhromaždeniach v Iráne.

Okrem rakvy Chameneího boli vystavené aj rakvy jeho štyroch príbuzných, ktorí zahynuli spolu s ním. Podľa AFP je medzi nimi údajne aj jeho 14-mesačná vnučka. Po bohoslužbe rakvy s telami previezli k mauzóleu Fátimy Masúmy.

Pohrebné obrady sa konali od piatka v Teheráne a v stredu by mali pokračovať aj v Iraku. Nebohý najvyšší iránsky vodca by mal byť pochovaný vo štvrtok 9. júla v rodnom meste Mašhad.

Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael pokračovali vo vojne s Iránom viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.
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