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Pohrebné obrady za Chameneího pokračovali v posvätnom meste Kom
Letecké zábery štátnej televízie ukázali preplnené ulice mesta južne od Teheránu s približne 1,5 miliónmi obyvateľov.
Autor TASR
Teherán 7. júla (TASR) - V iránskom posvätnom meste Kom sa v utorok davy ľudí zapojili do pohrebných obradov za nebohého najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Letecké zábery štátnej televízie ukázali preplnené ulice mesta južne od Teheránu s približne 1,5 miliónmi obyvateľov. Chameneího pozostatky boli vystavené v mešite Džamkarán, posvätnom pútnickom mieste šiitskej vetvy islamu.
Počas bohoslužby dav prítomných skandoval heslo „smrť Amerike“. AFP uvádza, že tento pokrik často počuť na oficiálnych zhromaždeniach v Iráne.
Okrem rakvy Chameneího boli vystavené aj rakvy jeho štyroch príbuzných, ktorí zahynuli spolu s ním. Podľa AFP je medzi nimi údajne aj jeho 14-mesačná vnučka. Po bohoslužbe rakvy s telami previezli k mauzóleu Fátimy Masúmy.
Pohrebné obrady sa konali od piatka v Teheráne a v stredu by mali pokračovať aj v Iraku. Nebohý najvyšší iránsky vodca by mal byť pochovaný vo štvrtok 9. júla v rodnom meste Mašhad.
Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael pokračovali vo vojne s Iránom viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.
Letecké zábery štátnej televízie ukázali preplnené ulice mesta južne od Teheránu s približne 1,5 miliónmi obyvateľov. Chameneího pozostatky boli vystavené v mešite Džamkarán, posvätnom pútnickom mieste šiitskej vetvy islamu.
Počas bohoslužby dav prítomných skandoval heslo „smrť Amerike“. AFP uvádza, že tento pokrik často počuť na oficiálnych zhromaždeniach v Iráne.
Okrem rakvy Chameneího boli vystavené aj rakvy jeho štyroch príbuzných, ktorí zahynuli spolu s ním. Podľa AFP je medzi nimi údajne aj jeho 14-mesačná vnučka. Po bohoslužbe rakvy s telami previezli k mauzóleu Fátimy Masúmy.
Pohrebné obrady sa konali od piatka v Teheráne a v stredu by mali pokračovať aj v Iraku. Nebohý najvyšší iránsky vodca by mal byť pochovaný vo štvrtok 9. júla v rodnom meste Mašhad.
Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael pokračovali vo vojne s Iránom viac než päť týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí.