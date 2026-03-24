Irán pohrozil Izraelu masívnymi raketovými a dronovými útokmi
Irán je vo vojne s Izraelom a Spojenými štátmi, kým Tel Aviv bojuje aj proti proiránskemu militantnému hnutiu Hizballáh v Libanone.
Autor TASR
Teherán 24. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy (IRGC) v utorok pohrozili „masívnymi“ útokmi s raketami a dronmi na Izrael. Gardy to odôvodnili podporou palestínskych a libanonských civilistov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Varujeme zločineckú armádu (izraelského) režimu, že ak bude pokračovať vo svojich zločinoch voči civilistom v Libanone a Palestíne, stane sa cieľom masívnych raketových a dronových úderov,“ uviedli IRGC vo vyhlásení.
Izraelská armáda aj v utorok nadránom vyzvala obyvateľov dvoch juholibanonských prímorských miest na evakuáciu, pričom za plánované ciele svojich útokov označila infraštruktúru Hizballáhu.
Ako informoval web denníka Le Monde, v pondelok večer a v utorok skoro ráno izraelská armáda podnikla sedem náletov na pozície militantov na južných predmestiach Bejrútu.
Hizballáh sa do konfliktu na Blízkom východe zapojil 2. marca, keď začal z Libanonu ostreľovať Izrael, ktorý odpovedal rozsiahlymi leteckými útokmi na ciele hnutia.
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva zomrelo v krajine pri izraelských útokoch viac než 1000 ľudí a vyše milióna obyvateľov bolo vysídlených.
