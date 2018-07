Irán pohrozil obmedzením spolupráce s jadrovou agentúrou OSN

Donald Trump v máji odstúpil od medzinárodnej dohody z roku 2015, v rámci ktorej Irán obmedzil svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií.

Viedeň 5. júla (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání v stredu pohrozil, že jeho krajina by mohla - v reakcii na kroky prezidenta USA Donalda Trumpa - obmedziť svoju spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Informovala o tom agentúra Reuters.



"Iránske nukleárne aktivity mali vždy mierový účel, ale je to Irán, ktorý rozhodne o úrovni svojej spolupráce s MAAE," povedal Rúhání po tom, ako sa v stredu vo Viedni stretol so šéfom tejto dozornej agentúry OSN Jukijom Amanom.



Zodpovednosť za prípadnú zmenu v prístupe k MAAE budú podľa iránskeho prezidenta niesť tí, ktorí zapríčinili súčasný posun medzinárodnej situácie ohľadne iránskeho jadrového programu.



Rúhání predtým vyhlásil, že Teherán bude razantne čeliť americkým snahám namiereným voči vývozu iránskej ropy. Naznačil, že by islamská republika mohla prijať opatrenia na zamedzenie ropného exportu z ďalších krajín regiónu.



Donald Trump v máji odstúpil od medzinárodnej dohody z roku 2015, v rámci ktorej Irán obmedzil svoj jadrový program výmenou za zrušenie sankcií. Washington následne začal vyvíjať tlak na svojich spojencov, aby spoločne pozastavili dovoz ropy z Iránu od novembra tohto roka.



Rúhání pricestoval do Viedne v rámci snáh o záchranu jadrovej dohody. Zopakoval, že Irán je ochotný dohodu - aj po odstúpení USA - ďalej dodržiavať, ak mu zvyšní signatári (Británia, Francúzsko, Nemecko, Čína a Rusko) - zaručia zachovanie dohodnutých benefitov. V piatok by sa mali vo Viedni stretnúť šéfovia diplomacií uvedených piatich krajín a hľadať cesty k záchrane dohody.