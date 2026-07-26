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Irán pohrozil reakciou na ukrajinský útok na loď v Kaspickom mori
Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že útok na loď spôsobil explóziu, pri ktorej jeden člen posádky zomrel a ďalší utrpeli zranenia.
Autor TASR
Teherán 26. júla (TASR) – Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu varoval, že jeho krajina neponechá bez reakcie útok Ukrajiny na iránsku loď v Kaspickom mori, pri ktorom zahynul námorník. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Kyjev uskutočnil útoky na veľkú vzdialenosť v Kaspickom mori, a to proti plavidlám využívaným na prepravu vojenského nákladu, do ktorej je podľa neho zapojený Irán.
„Zelenskyj zaútočil na iránske komerčné plavidlo a zahynul pri tom námorník,“ uvádza sa v príspevku Arákčího na sieti X s tým, že išlo o jasné porušenie Charty OSN „urobené na pokyn Izraela, aby bola Európa zatiahnutá do tejto vojny“.
Dodal, že v telefonátoch so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom „dal jasne najavo, že to, čo urobil ten príživník v Kyjeve, nemôže zostať bez odpovede“.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že útok na loď spôsobil explóziu, pri ktorej jeden člen posádky zomrel a ďalší utrpeli zranenia. Vo vyhlásení tvrdilo, že islamská republika „nikdy nezasiahla do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou“. Podľa štátnej televízie si v sobotu predvolalo ukrajinského chargé d'affaires v Teheráne.
Ukrajinské spravodajské služby na platforme Telegram uviedli, že dronové útoky cielili na nákladné lode, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktoré boli používané na prepravu vojenského nákladu medzi Iránom a Ruskom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu oznámil, že Kyjev uskutočnil útoky na veľkú vzdialenosť v Kaspickom mori, a to proti plavidlám využívaným na prepravu vojenského nákladu, do ktorej je podľa neho zapojený Irán.
„Zelenskyj zaútočil na iránske komerčné plavidlo a zahynul pri tom námorník,“ uvádza sa v príspevku Arákčího na sieti X s tým, že išlo o jasné porušenie Charty OSN „urobené na pokyn Izraela, aby bola Európa zatiahnutá do tejto vojny“.
Dodal, že v telefonátoch so šéfkou diplomacie EÚ Kajou Kallasovou a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom „dal jasne najavo, že to, čo urobil ten príživník v Kyjeve, nemôže zostať bez odpovede“.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že útok na loď spôsobil explóziu, pri ktorej jeden člen posádky zomrel a ďalší utrpeli zranenia. Vo vyhlásení tvrdilo, že islamská republika „nikdy nezasiahla do konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou“. Podľa štátnej televízie si v sobotu predvolalo ukrajinského chargé d'affaires v Teheráne.
Ukrajinské spravodajské služby na platforme Telegram uviedli, že dronové útoky cielili na nákladné lode, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie a ktoré boli používané na prepravu vojenského nákladu medzi Iránom a Ruskom.