Irán pohrozil útokmi na americké ciele na Blízkom východe
Teherán 10. mája (TASR) - Iránske Revolučné gardy v sobotu pohrozili útokmi na ciele Spojených štátov na Blízkom východe a „nepriateľské lode“ v prípade, že iránske tankery sa stanú terčom útokov. S odvolaním na iránske médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Každý útok na iránske tankery alebo komerčné plavidlá povedie k tvrdému útoku na jedno z amerických centier v regióne a na nepriateľské lode,“ uviedli gardy deň po amerických útokoch na dva iránske tankery v Ománskom zálive.
Stanica al-Džazíra s odvolaním na iránsku agentúru IRIB informovala o vyhlásení veliteľa Revolučných gárd, ktorý tvrdí, že raketové systémy gárd a drony „sú zamerané na americké ciele v regióne a na nepriateľské lode agresora“ a čakajú na rozkaz na paľbu.
Americká stíhačka v piatok vystrelila na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou a vyradila ich z prevádzky. USA ich obvinil z narúšania americkej blokády iránskych prístavov. Iránsky vojenský predstaviteľ pre iránske médiá povedal, že námorníctvo islamskej republiky reagovalo údermi.
Prezident USA Donald Trump v piatok uviedol, že očakáva odpoveď Iránu na najnovší návrh Washingtonu na mierovú dohodu „údajne dnes večer“. Podľa AFP však dosiaľ neboli žiadne verejné náznaky, že Teherán odpovedal na tento návrh.
