Irán pohrozil útokom na torpédoborec USA
Teherán 11. apríla (TASR) — Iránske námorníctvo v sobotu varovalo americkú vojnovú loď pred plavbou cez Hormuzský prieliv. Ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky americký torpédoborec pozorne sledujú a ak bude loď pokračovať v plavbe, do 30 minút naňho zaútočia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasnim blízka Revolučným gardám. Informovala o tom televízia Sky News.
Americké plavidlo po vydaní tohto varovania ustúpilo, uviedol vysoko postavený iránsky vojenský predstaviteľ. Nie je známe, aké kroky loď USA podnikla ani kde sa nachádza, poznamenala Sky News.
Iránska delegácia, ktorá sa v sobotu zúčastňuje na mierových rokovaniach s USA v Islamabade, podala v tejto súvislosti sťažnosť Pakistanu ako ich sprostredkovateľovi, v ktorej požaduje, aby americký torpédoborec opustil Hormuzský prieliv.
Americký spravodajský web Axios predtým s odvolaním sa na predstaviteľa americkej administratívy informoval, že Hormuzským prielivom prvýkrát od začiatku americko-izraelských útokov na Irán preplávalo smerom z východu na západ niekoľko lodí amerického námorníctva, ktoré sa potom vrátili späť do Arabského mora. Tento krok nebol koordinovaný s Iránom a uskutočnil sa v deň, keď sa v Pakistane konajú mierové rokovania medzi USA a Iránom.
Iránska štátna televízia IRIB však citovala nemenovaného popredného vojenského predstaviteľa, ktorý poprel, že by nejaká americká loď prekročila Hormuzský prieliv.
