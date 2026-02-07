< sekcia Zahraničie
Irán pohrozil útokom na základne USA, ak Washington zaútočí
Pre ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi nebol stanovený žiadny dátum, ale obe strany sa zhodli, že by to malo byť „čoskoro“.
Autor TASR
Teherán 7. februára (TASR) -Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v sobotu vyhlásil, že jeho krajina sa zameria na americké základne v regióne, ak Washington zaútočí na iránske územie. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Ak Washington zaútočí na nás, neexistuje možnosť útoku na americké územie, ale my zaútočíme na ich základne v regióne,“ povedal minister podľa úryvkov zverejnených na jeho oficiálnom telegramovom kanáli počas rozhovoru pre televíziu Al Džazíra.
Pre ďalšie kolo rokovaní so Spojenými štátmi nebol stanovený žiadny dátum, ale obe strany sa zhodli, že by to malo byť „čoskoro“. Iránsky minister v sobotu vyhlásil, že je pripravený dosiahnuť „upokojujúcu“ dohodu s USA o obohacovaní uránu.
Irán a USA v piatok prostredníctvom ománskych sprostredkovateľov rokovali v ománskom hlavnom meste Maskat výlučne o jadrovom programe Iránu. USA predtým naliehali, aby témou bola aj podpora Teheránu pre militantné skupiny na Blízkom východe, jeho program balistických rakiet a tvrdý zásah voči nedávnym protivládnym protestom.
„O raketách sa nikdy nedá rokovať, pretože sú obrannou otázkou,“ povedal Arákčí podľa úryvkov zverejnených v perzštine na jeho oficiálnom telegramovom kanáli.
Krátko po skončení piatkových rokovaní USA oznámili nové sankcie, ktoré sa týkajú 15 subjektov, dvoch osôb a 14 plavidiel tieňovej flotily spojených s nelegálnym obchodom s iránskou ropou, ropnými a petrochemickými produktmi. Nie je však jasné, či tento krok súvisel s rokovaniami v Ománe.
