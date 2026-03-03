< sekcia Zahraničie
Irán pokračuje v útokoch na ciele Izraela aj USA
Iránske Revolučné gardy počas štvrtého dňa konfliktu na Blízkom východe v utorok varovali, že spustia intenzívnejšie útoky na Spojené štáty a Izrael.
Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Iránske Revolučné gardy počas štvrtého dňa konfliktu na Blízkom východe v utorok varovali, že spustia intenzívnejšie útoky na Spojené štáty a Izrael. Iránska armáda krátko predtým oznámila, že jej sily podnikli ďalšie útoky na ciele oboch krajín v regióne. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Nepriateľ sa musí pripraviť na nepretržité útoky. Brány pekla sa budú otvárať čoraz viac, z minúty na minútu, na Spojené štáty a Izrael,“ vyhlásil hovorca Revolučných gárd pre štátnu televíziu.
Iránska armáda zase vo svojom vyhlásení, ktoré uverejnil denník Šarg, potvrdila, že „ničivé bojové drony pozemných, vzdušných a námorných síl armády... zaútočili na vojenské oblasti sionistického režimu na okupovaných územiach a na základne amerických síl v Katare“.
Reportéri agentúry AFP informovali tiež o výbuchoch v katarskej metropole Dauha, ako aj v hlavnom meste Bahrajnu Manáma. Z týchto krajín Perzského zálivu hlásili poplašné sirény a niekoľko výbuchov. Séria výbuchov zaznela aj v Jeruzaleme po tom, ako izraelská armáda oznámila, že zaznamenala nové rakety vypálené z Iránu.
Podľa portálu The Times of Israel sa poplašné sirény rozozvučali aj v iných častiach Izraela.
