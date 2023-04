Irán: Polícia začala na verejnosti kamerami sledovať nezahalené ženy

Teherán 15. apríla (TASR) - Iránska polícia začala v sobotu používať na verejných miestach tzv. inteligentné kamery určené na identifikáciu žien porušujúcich zákon o nosení hidžábu. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na iránske médiá.



Nedostatočne zahalené ženy následne dostanú varovnú textovú správu. Polícia tvrdí, že chybné vyhodnotenie porušenia pravidiel zahaľovania týmto kamerami nehrozí. Napriek tomu však avizovala, že ak bude žena, ktorá varovanie dostane, namietať, úrady budú brať do úvahy prvú takúto námietku.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí medzičasom povedal, že jeho vláda sa snaží k otázke nosenia hidžábu pristupovať kultúrne. Nepriatelia Iránu sa podľa jeho slov pokúšajú spraviť z tejto témy bezpečnostnú otázku, pričom prezident sa zaviazal, že to nedopustí.



Otázka hidžábu polarizovala iránsku spoločnosť. V krajine vypukli na jeseň masové protesty podnietené smrťou 22-ročnej Kurdky, Mahsy Amíníovej, ktorú mravnostná polícia zadržala 13. septembra za údajne nesprávny spôsob nosenia hidžábu. Mladá Kurdka o tri dni neskôr v nemocnici zomrela. Rozsiahle demonštrácie uvrhli krajinu do najhoršej krízy za ostatné desaťročia.



Mnohé Iránky v súčasnosti nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa nosenia hidžábu, a to obzvlášť vo väčších mestách. Vláda nad takýmto správaním spočiatku prižmurovala oči, čím však vyvolávala hnev predstaviteľov tzv. tvrdej, respektíve konzervatívnej línie. Iránske ministerstvo vnútra následne 30. marca vyhlásilo, že v predmetnom zákone nebude robiť nijaké ústupky. Hidžáb pritom opísalo ako "jeden z civilizačných základov iránskeho národa".



Podľa islamského práva šaría, ktoré v Iráne zaviedli po revolúcii v roku 1979, sú ženy povinné zahaľovať si vlasy a nosiť dlhé voľné oblečenie. Ženám, ktoré tieto pravidlá nedodržia, hrozí pokarhanie, pokuta alebo zadržanie.