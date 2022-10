Irán popiera, že by Rusku dodával zbrane určené do vojny na Ukrajine

Teherán 15. októbra (TASR) - Irán v sobotu opäť poprel tvrdenia, že Rusku dodáva zbrane určené "na použitie" vo vojne na Ukrajine. S odvolaním sa na vyhlásenie iránskeho ministerstva zahraničných vecí o tom informuje stanica Sky News.



Kyjev aj väčšina západných krajín obviňujú Moskvu z toho, že v posledných týždňoch použila pri útokoch na Ukrajine drony iránskej výroby, pripomína Sky News. Stanica dodáva, že aj touto otázkou by sa v pondelok mali zaoberať ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ na svojom zasadnutí (Rady EÚ pre zahraničné veci) v Luxemburgu.



Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu uviedol, že Irán "neposkytol ani neposkytne nijakú zbraň určenú na použitie vo vojne na Ukrajine".



"Veríme, že vyzbrojovanie každej zo strán tejto krízy vojnu len predĺži," povedal v telefonickom rozhovore so svojim portugalským rezortným kolegom Joaom Gomesom Cravinhom. "Vojnu sme nepovažovali ani nepovažujeme za správnu cestu, či už na Ukrajine, alebo (vojnu) v Afganistane, Sýrii či Jemene," dodal.



Hosejn Amír Abdollahján okrem toho ešte v piatok telefonoval aj so šéfom zahraničnej politiky EÚ Josepom Borrellom. V tomto telefonáte zopakoval oficiálne neutrálny postoj Iránu voči vojne na Ukrajine, ktorá trvá už takmer osem mesiacov.