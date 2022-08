Irán popiera, že jeho družicu bude využívať Rusko vo vojne na Ukrajine

Teherán 7. augusta (TASR) - Irán v nedeľu odmietol tvrdenia, že jeho družicu na diaľkový prieskum Zeme, ktorú vynesie na obežnú dráhu ruská raketa, bude využívať Moskva v rámci vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.



Iránsku družicu Chajjám vynesie na obežnú dráhu Zeme raketa Sojuz-2.1b, ktorá odštartuje v utorok 9. augusta z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane. Oznámenie o spolupráci pri vynesení iránskeho satelitu bolo zverejnené po júlovej návšteve šéfa Kremľa Vladimira Putina v Teheráne.



Americký denník The Washington Post vo štvrtok napísal, že iránsky prieskumný satelit bude prvých "niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie" využívať Rusko. Až potom ho údajne odovzdá pod kontrolu Teheránu.



Iránska družica by podľa denníka The Washington Post mala posilniť kapacity ruskej armády pri monitorovaní vojenských cieľov v rámci vojny na Ukrajine. Denník sa pritom odvolal na vyjadrenia nemenovaných predstaviteľov západných tajných služieb. Irán pravdivosť týchto tvrdení poprel.



"Všetky nariadenia týkajúce sa kontroly a fungovania tejto družice budú od prvého dňa a okamžite po štarte vydávať iba iránski experti z vesmírnych základní v Iráne," uviedla v nedeľňajšom vyhlásení Iránska vesmírna agentúra (ISA).



Satelit Chajjám bude podľa nej vysielať všetky informácie "v šifrovanom algoritme", ktorý nedokáže dekódovať žiadna krajina okrem Iránu.



Podľa západných tajných služieb získa Teherán vďaka novej družici kapacity v oblasti diaľkového prieskumu Zeme, ktorými doposiaľ nedisponoval. Bude môcť napríklad takmer nepretržite monitorovať "citlivé zariadenia" v Izraeli a v okolí Perzského zálivu.



Irán trvá na tom, že jeho vesmírny program má výlučne civilný a obranný charakter a že neporušuje žiadne medzinárodné dohody.



Podľa Teheránu bude Chajjám monitorovať iránske hranice a vodné zdroje a pomáhať pri zvyšovaní poľnohospodárskej produkcie a v prípade prírodných katastrof. Západné krajiny sa obávajú, že by technológie využívané pri vypúšťaní satelitov mohol Irán využiť aj v rámci svojho programu vývoja balistických striel schopných niesť jadrové hlavice.