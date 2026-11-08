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Irán popravil ďalších 3 mužov v spojitosti s protivládnymi protestmi
V prípade boli obžalované aj niekoľko ďalších osôb, ktorým justícia uložila tresty odňatia slobody v dĺžke od piatich do desiatich rokov.
Autor TASR
Teherán 8. novembra (TASR) - Iránske úrady popravili v nedeľu troch mužov, ktorých odsúdili za vykonávanie násilných činov v mene Izraela a Spojených štátov počas protivládnych protestov v januári tohto roka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Traja muži boli podľa iránskej justície uznaní za vinných z toho, že sa počas rozsiahlych protestov, ktoré na prelome roka otriasli Iránom, „zúčastnili na operáciách v mene izraelského sionistického režimu, Spojených štátov a nepriateľských skupín“.
Úrady ich obvinili z toho, že v meste Karadž západne od Teheránu hádzali zápalné fľaše a granáty, používali ostré nástroje a strelné zbrane, podpálili verejné budovy a podnecovali iných k takýmto činom.
V prípade boli obžalované aj niekoľko ďalších osôb, ktorým justícia uložila tresty odňatia slobody v dĺžke od piatich do desiatich rokov.
Iránske úrady popravili už najmenej 40 mužov v súvislosti s demonštráciami, ktoré sa v decembri 2026 začali pôvodne pre vysoké životné náklady, ale rýchlo prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára.
Pri ich násilnom potlačení zahynuli tisíce demonštrantov. Teherán oznámil viac ako 3000 úmrtí a nepokoje pripisuje „teroristickým činom“ zorganizovaným USA a Izraelom. Zahraničné organizácie však uvádzajú vyššie počty a tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky na demonštrantov strieľali.
Ľudskoprávne organizácie obviňujú vedenie Iránu, že využíva trest smrti na politické represie a zastrašovanie obyvateľstva. V Iráne sa trest smrti zvyčajne vykonáva obesením.
Traja muži boli podľa iránskej justície uznaní za vinných z toho, že sa počas rozsiahlych protestov, ktoré na prelome roka otriasli Iránom, „zúčastnili na operáciách v mene izraelského sionistického režimu, Spojených štátov a nepriateľských skupín“.
Úrady ich obvinili z toho, že v meste Karadž západne od Teheránu hádzali zápalné fľaše a granáty, používali ostré nástroje a strelné zbrane, podpálili verejné budovy a podnecovali iných k takýmto činom.
V prípade boli obžalované aj niekoľko ďalších osôb, ktorým justícia uložila tresty odňatia slobody v dĺžke od piatich do desiatich rokov.
Iránske úrady popravili už najmenej 40 mužov v súvislosti s demonštráciami, ktoré sa v decembri 2026 začali pôvodne pre vysoké životné náklady, ale rýchlo prerástli do rozsiahlych protivládnych protestov, ktoré vyvrcholili 8. a 9. januára.
Pri ich násilnom potlačení zahynuli tisíce demonštrantov. Teherán oznámil viac ako 3000 úmrtí a nepokoje pripisuje „teroristickým činom“ zorganizovaným USA a Izraelom. Zahraničné organizácie však uvádzajú vyššie počty a tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky na demonštrantov strieľali.
Ľudskoprávne organizácie obviňujú vedenie Iránu, že využíva trest smrti na politické represie a zastrašovanie obyvateľstva. V Iráne sa trest smrti zvyčajne vykonáva obesením.