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Utorok 14. júl 2026Meniny má Kamil
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Irán popravil dvoch členov IS za plánovanie ozbrojeného povstania

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Dvojica podľa iránskej štátnej televízie patrila k bunke IS, ktorá vznikla po územnej porážke tejto skupiny v Iraku a v Sýrii a plánovala útoky na území Iránu.

Autor TASR
Teherán 14. júla (TASR) - V Iráne popravili dvoch údajných členov skupiny Islamský štát (IS), ktorí boli odsúdení za ozbrojené povstanie proti islamskej republike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Dvojica podľa iránskej štátnej televízie patrila k bunke IS, ktorá vznikla po územnej porážke tejto skupiny v Iraku a v Sýrii a plánovala útoky na území Iránu.

Iránske bezpečnostné zložky odhalili skrýšu tejto bunky v horskej oblasti neďaleko hraníc s Irakom ešte predtým, než sa jej podarilo plány zrealizovať.

Počas operácie zhynulo niekoľko militantov, pričom ďalších zadržali. O život prišli aj traja členovia iránskych Revolučných gárd. Zložky taktiež zaistili zbrane, muníciu a ďalšie vybavenie.

Dvoch mužov uznali vinnými za ozbrojené povstanie proti islamskej republike. Po potvrdení rozsudkov smrti najvyšším súdom, popravili dvojicu obesením. Nie je známe, kde k týmto popravám došlo, konštatovala agentúra AP.
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