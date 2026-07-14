< sekcia Zahraničie
Irán popravil dvoch členov IS za plánovanie ozbrojeného povstania
Dvojica podľa iránskej štátnej televízie patrila k bunke IS, ktorá vznikla po územnej porážke tejto skupiny v Iraku a v Sýrii a plánovala útoky na území Iránu.
Autor TASR
Teherán 14. júla (TASR) - V Iráne popravili dvoch údajných členov skupiny Islamský štát (IS), ktorí boli odsúdení za ozbrojené povstanie proti islamskej republike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Dvojica podľa iránskej štátnej televízie patrila k bunke IS, ktorá vznikla po územnej porážke tejto skupiny v Iraku a v Sýrii a plánovala útoky na území Iránu.
Iránske bezpečnostné zložky odhalili skrýšu tejto bunky v horskej oblasti neďaleko hraníc s Irakom ešte predtým, než sa jej podarilo plány zrealizovať.
Počas operácie zhynulo niekoľko militantov, pričom ďalších zadržali. O život prišli aj traja členovia iránskych Revolučných gárd. Zložky taktiež zaistili zbrane, muníciu a ďalšie vybavenie.
Dvoch mužov uznali vinnými za ozbrojené povstanie proti islamskej republike. Po potvrdení rozsudkov smrti najvyšším súdom, popravili dvojicu obesením. Nie je známe, kde k týmto popravám došlo, konštatovala agentúra AP.
Dvojica podľa iránskej štátnej televízie patrila k bunke IS, ktorá vznikla po územnej porážke tejto skupiny v Iraku a v Sýrii a plánovala útoky na území Iránu.
Iránske bezpečnostné zložky odhalili skrýšu tejto bunky v horskej oblasti neďaleko hraníc s Irakom ešte predtým, než sa jej podarilo plány zrealizovať.
Počas operácie zhynulo niekoľko militantov, pričom ďalších zadržali. O život prišli aj traja členovia iránskych Revolučných gárd. Zložky taktiež zaistili zbrane, muníciu a ďalšie vybavenie.
Dvoch mužov uznali vinnými za ozbrojené povstanie proti islamskej republike. Po potvrdení rozsudkov smrti najvyšším súdom, popravili dvojicu obesením. Nie je známe, kde k týmto popravám došlo, konštatovala agentúra AP.