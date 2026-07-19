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Irán popravil dvoch mužov pre útok na policajtov počas protestov
Podľa mimovládnych organizácií Iran Human Rights a Together Against the Death Penalty (ECPM) iránske úrady v roku 2025 popravili najmenej 1639 ľudí, čo je najviac od roku 1989.
Autor TASR
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Teherán 19. júla (TASR) - Iránske súdnictvo v nedeľu oznámilo, že obesili dvoch mužov, ktorí počas protivládnych protestov v januári v meste Isfahán priviazali policajtov lanami k dopravnej značke, zranili ich kameňmi, poliali ich benzínom a zapálili. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Podľa obžaloby muži „svoj čin natočili a zábery odoslali televíznym staniciam“ v zahraničí. Vo vyhlásení sa neuvádza, kedy mužov zatkli ani kedy prebehlo súdne konanie a nebol v ňom uvedený ani vek popravených mužov.
V Iráne vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela na Irán, viacero popráv osôb spojených s protestami, ktoré vypukli koncom decembra minulého roku a rozšírili sa do celej krajiny.
Počas masových demonštrácií zahynuli tisíce ľudí a došlo k rozsiahlym škodám, pričom iránski predstavitelia obvinili z podnecovania násilia „teroristov“ pracujúcich pre USA a Izrael. Organizácie na ochranu ľudských práv sídliace v zahraniční tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky zámerne strieľali na protestujúcich.
Podľa mimovládnych organizácií Iran Human Rights a Together Against the Death Penalty (ECPM) iránske úrady v roku 2025 popravili najmenej 1639 ľudí, čo je najviac od roku 1989.
Podľa obžaloby muži „svoj čin natočili a zábery odoslali televíznym staniciam“ v zahraničí. Vo vyhlásení sa neuvádza, kedy mužov zatkli ani kedy prebehlo súdne konanie a nebol v ňom uvedený ani vek popravených mužov.
V Iráne vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela na Irán, viacero popráv osôb spojených s protestami, ktoré vypukli koncom decembra minulého roku a rozšírili sa do celej krajiny.
Počas masových demonštrácií zahynuli tisíce ľudí a došlo k rozsiahlym škodám, pričom iránski predstavitelia obvinili z podnecovania násilia „teroristov“ pracujúcich pre USA a Izrael. Organizácie na ochranu ľudských práv sídliace v zahraniční tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky zámerne strieľali na protestujúcich.
Podľa mimovládnych organizácií Iran Human Rights a Together Against the Death Penalty (ECPM) iránske úrady v roku 2025 popravili najmenej 1639 ľudí, čo je najviac od roku 1989.