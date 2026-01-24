Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán popravil dvoch mužov za bombový útok na autobus z roku 2023

Pri útoku zahynulo batoľa a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.

Autor TASR
Teherán 24. januára (TASR) - Irán popravil dvoch mužov za bombový útok na autobus prevážajúci pútnikov v roku 2023, oznámil v sobotu justičný spravodajský portál Mizan. Podľa úradov boli napojení na Islamský štát, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Pri útoku zahynulo batoľa a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Autobus smeroval z hlavného mesta Teherán na západ krajiny k hraniciam s Irakom. Podľa Mizanu boli obaja popravení muži zapojení do umiestnenia bomby na vozidlo.
