Irán popravil dvoch mužov za bombový útok na autobus z roku 2023
Pri útoku zahynulo batoľa a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia.
Autor TASR
Teherán 24. januára (TASR) - Irán popravil dvoch mužov za bombový útok na autobus prevážajúci pútnikov v roku 2023, oznámil v sobotu justičný spravodajský portál Mizan. Podľa úradov boli napojení na Islamský štát, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Pri útoku zahynulo batoľa a niekoľko ďalších ľudí utrpelo zranenia. Autobus smeroval z hlavného mesta Teherán na západ krajiny k hraniciam s Irakom. Podľa Mizanu boli obaja popravení muži zapojení do umiestnenia bomby na vozidlo.
