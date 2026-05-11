Pondelok 11. máj 2026
Irán popravil muža odsúdeného za spoluprácu s CIA a Mosadom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Teherán 11. mája (TASR) - Irán v pondelok popravil muža odsúdeného za špionáž pre izraelské a americké spravodajské služby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Muž pracoval pre „vedeckú organizáciu pôsobiacu v oblasti satelitov“ a bol popravený za spoluprácu s americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a izraelským Mosadom, napísal spravodajský web iránskej justície Mizan Online.

Irán dlhodobo čelí obvineniam Západu, že svoj satelitný program využíva na vývoj balistických rakiet. Popravený muž podľa webu Mizan Online „vedome a dobrovoľne“ vynášal utajované informácie CIA a Mosadu.

Irán spolu s Čínou patria dlhodobo medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, v oboch prípadoch ide ročne o tisíce, resp. stovky popravených. Informácie o presných číslach sú však v oboch krajinách často utajované.
