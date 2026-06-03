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Irán popravil muža odsúdeného za zabitie policajta počas protestov

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Ilustračné foto Foto: TASR

V Iráne vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela, viacero popráv osôb spojených s protestami.

Autor TASR
Teherán 3. júna (TASR) - V Iráne popravili muža obvineného z vraždy policajta počas protivládnych protestov, ktoré v krajine vyvrcholili začiatkom tohto roka, informovali v stredu tamojšia justícia a médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Iránska prokuratúra v stredu muža obvinila zo „smrteľného bodnutia policajta“ počas protestov v Hamadáne z 8. januára, teda v období najväčších protestov. Web Mízán, ktorý informoval o poprave, neuviedol, kedy došlo k jeho zadržaniu, súdnemu procesu ani poprave.

V Iráne vykonali od 28. februára, teda od začiatku útokov Spojených štátov a Izraela, viacero popráv osôb spojených s protestami, ktoré vypukli koncom decembra a rozšírili sa do celej krajiny.

Počas masových protestov zahynuli tisíce ľudí a došlo k rozsiahlym škodám, pričom iránski predstavitelia obvinili „teroristov“ pracujúcich pre USA a Izrael z podnecovania násilia. Organizácie na ochranu ľudských práv sídliace v zahraniční tvrdia, že iránske bezpečnostné zložky zámerne strieľali na protestujúcich.

Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch pre nedostatok transparentnosti medzinárodné ľudskoprávne organizácie často kritizujú.
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