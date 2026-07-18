< sekcia Zahraničie
Irán popravil muža odsúdeného za zabitie príslušníka zložiek
K streľbe došlo počas nepokojov v Teheráne, kde protestujúci zablokovali ulice a dostali sa do konfliktu s bezpečnostnými zložkami.
Autor TASR
Teherán 18. júla (TASR) - Iránske úrady sobotu oznámili, že popravili muža, ktorý bol odsúdený za zastrelenie príslušníka bezpečnostných zložiek počas celoštátnych protivládnych protestov v roku 2022. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
K streľbe došlo počas nepokojov v Teheráne, kde protestujúci zablokovali ulice a dostali sa do konfliktu s bezpečnostnými zložkami. Úrady uviedli, že popravený muž bol ozbrojený vzduchovkou a vystrelil na príslušníkov zložiek, pričom zranil jedného z nich, ktorý neskôr zomrel v nemocnici. Odsúdený sa vraj priznal, že strieľal zo strechy jedného z domov a zbraň zahodil do smetného koša.
Demonštrácie v roku 2022 vyvolala smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela v nemocnici na jeseň toho roku krátko po zadržaní mravnostnou políciou pre porušenie striktných pravidiel obliekania žien.
Protivládne protesty bezpečnostné zložky tvrdo potlačili a tisíce ľudí zatkli. Ľudskoprávne skupiny kritizujú súdne procesy týkajúce sa úmrtí príslušníkov bezpečnostných síl počas protestov s tým, že obžalovaným nebolo zaručené právo na spravodlivý proces. Iránske úrady sa podľa nich pri odsudzovaní demonštrantov často opierajú o vynútené priznania získané mučením. Teherán toto tvrdenie popiera.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v polovici júna informoval, že v Iráne od začiatku roka popravili najmenej 40 ľudí vrátane 18 demonštrantov. Teherán podľa neho zintenzívnil represie od smrtiaceho zásahu proti januárovým protestom, ktoré vyvolala zlá ekonomická situácia. Tieto demonštrácie prerástli do masových protestov proti režimu, ktoré Irán takisto tvrdo potlačil.
K streľbe došlo počas nepokojov v Teheráne, kde protestujúci zablokovali ulice a dostali sa do konfliktu s bezpečnostnými zložkami. Úrady uviedli, že popravený muž bol ozbrojený vzduchovkou a vystrelil na príslušníkov zložiek, pričom zranil jedného z nich, ktorý neskôr zomrel v nemocnici. Odsúdený sa vraj priznal, že strieľal zo strechy jedného z domov a zbraň zahodil do smetného koša.
Demonštrácie v roku 2022 vyvolala smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela v nemocnici na jeseň toho roku krátko po zadržaní mravnostnou políciou pre porušenie striktných pravidiel obliekania žien.
Protivládne protesty bezpečnostné zložky tvrdo potlačili a tisíce ľudí zatkli. Ľudskoprávne skupiny kritizujú súdne procesy týkajúce sa úmrtí príslušníkov bezpečnostných síl počas protestov s tým, že obžalovaným nebolo zaručené právo na spravodlivý proces. Iránske úrady sa podľa nich pri odsudzovaní demonštrantov často opierajú o vynútené priznania získané mučením. Teherán toto tvrdenie popiera.
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v polovici júna informoval, že v Iráne od začiatku roka popravili najmenej 40 ľudí vrátane 18 demonštrantov. Teherán podľa neho zintenzívnil represie od smrtiaceho zásahu proti januárovým protestom, ktoré vyvolala zlá ekonomická situácia. Tieto demonštrácie prerástli do masových protestov proti režimu, ktoré Irán takisto tvrdo potlačil.