Utorok 26. máj 2026
Irán popravil muža pre jeho údajnú spoluprácu s Mosadom

Ilustračné foto Foto: TASR

Autor TASR
Teherán 26. mája (TASR) - V Iráne v utorok popravili muža, ktorého súd uznal vinným zo špionáže pre izraelskú spravodajskú službu Mosad, uviedla justícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Gholámrezá Chání Šakaráb bol popravený na základe odsúdenia za spoluprácu so spravodajskými službami a špionáže v prospech sionistického režimu,“ uviedla oficiálna webová stránka iránskej justície Mizan. Upresnila, že rozsudok potvrdil aj Najvyšší súd.

Ide doposiaľ o poslednú zo série popráv, ktoré Irán vykonal v nadväznosti na údajné ohrozenie bezpečnosti krajiny po vypuknutí vojny s Izraelom a USA. Mizan popísala Šakarába ako „jedného z operačných vodcov Mosadu v zahraničí... ktorý sa snažil verbovať jednotlivcov v krajine na operácie narúšajúce bezpečnosť“.

„Napokon bol obžalovaný v rámci komplexnej operácie a s využitím klamlivých spravodajských taktík nalákaný do krajiny a zadržaný,“ ozrejmila Mizan a dodala, že ho zadržali spravodajské sily Islamských Revolučných gárd.

V správe sa uvádza, že Šakaráb dostal úlohu „vycestovať do jednej z krajín regiónu s cieľom pripraviť podmienky pre atentát na židovského rabína... aby mohol (Mosad následne) obviniť Irán z protižidovských činov“.

„Nakoniec, po preskúmaní prípadu... a po súdnom konaní a potvrdení rozsudku Najvyšším súdom, bol odsúdený dnes ráno obesený,“ dodáva správa bez uvedenia podrobností o dátume pojednávania či zadržania.

Podľa ľudskoprávnych organizácií vrátane Amnesty International je Irán po Číne druhou krajine s najvyšším počtom popráv na svete.
