< sekcia Zahraničie
Irán popravil muža za členstvo v organizácii a kolaboráciu s Izraelom
Ľudskoprávne skupiny vrátane Amnesty International uvádzajú, že Irán je krajinou s najvyšším počtom popráv na obyvateľa.
Autor TASR
Teherán 23. apríla (TASR) - V Iráne vo štvrtok popravili obesením jedného muža po tom, ako ho odsúdili za členstvo v zakázanom opozičnom zoskupení a za údajnú spoluprácu s Izraelom, oznámilo tamojšie súdnictvo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sultán Alí Šírzádí-Fachr bol v skorých ranných hodinách obesený za členstvo v teroristickej skupine“ Mudžáhidín-e Chalgh (MEK) a za „kolaboráciu so špionážnou službou izraelského režimu,“ uviedol iránsky justičný portál Mízán. Nie je jasné, kedy bol muž zadržaný. Podľa Mízánu žil určitý čas v Španielsku, no nie je známe, či disponoval aj pasom inej krajiny.
Ľudskoprávne skupiny vrátane Amnesty International uvádzajú, že Irán je krajinou s najvyšším počtom popráv na obyvateľa na svete a celkovo najvyšším počtom s výnimkou Číny, v prípade ktorej nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje.
Americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že Irán zastavil údajný plán popraviť osem žien, zatknutých počas nedávnych protivládnych protestov, po tom, ako naliehal na Teherán, aby ich prepustil, pripomína AFP. Iránska justícia toto tvrdenie odmietla ako „falošnú správu“ a uviedla, že týmto ženám poprava nikdy nehrozila.
