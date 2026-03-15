< sekcia Zahraničie
Irán poprel fámy o zdravotnom stave vodcu Modžtabu Chameneího
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán/Londýn 15. marca (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu poprel dohady o zdraví najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Modžtabu Chameneího s tým, že je vo výbornom zdravotnom stave a situáciu v krajine má pod kontrolou, uviedla iránska tlačová agentúra IRNA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Arákčí to povedal krátko po tom, čo americký minister obrany Pete Hegseth na piatkovom brífingu v Pentagóne vyhlásil, že Modžtabá Chameneí je v dôsledku zranení, ktoré utrpel pri americko-izraelských útokoch na Irán, „zmrzačený“. Aj americký prezident Donald Trump najnovšie v rozhovore pre stanicu NBC News uviedol, že iránsky ajatolláh je „zrejme mŕtvy“ alebo ťažko zranený.
Modžtabá Chameneí bol za nového najvyššieho iránskeho duchovného vodcu vymenovaný 8. marca. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac než týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán 28. februára.
Nový iránsky ajatolláh vydal vo štvrtok svoje prvé vyhlásenie, osobne sa však na verejnosti neobjavil a ani ho sám neprečítal.
Pre bývalého riaditeľa britskej tajnej služby MI6 Johna Scarletta však skutočnosť, že ajatolláh na verejnosti nevystupuje, „nie je prekvapivá“, cituje Sky News.
Scarlett tvrdí, že Chameneí „nepochybne utrpel zranenia“ pri americko-izraelských útokoch, ktoré sa začali pred viac než dvoma týždňami, a trúchli za svojou rodinou. Pri útokoch v prvých hodinách vojny zahynul jeho otec, ajatolláh Alí Chameneí, ktorý v krajine vládol 37 rokov, a spolu s ním aj Modžtabova matka, manželka a dcéra.
„Z toho, čo som počul... viem, že bol zranený, nebolo to však život ohrozujúce, a že sa zotaví a znova sa objaví,“ uviedol Scarlett. „Musíme tiež pamätať na to, že (v Iráne) existuje tradícia 40-dňového obdobia smútku,“ pripomenul.
„Ak pri tom útoku stratil otca, matku a manželku - prinajmenšom - a navyše sám utrpel zranenia, neprekvapilo by, že drží 40-dňové obdobie smútku – v režime, keď tieto pravidlá veľmi prísne dodržiava,“ upozornil bývalý riaditeľ MI6.
Bývalý šéf MI6 dodal, že nový ajatolláh má každopádne dôvod, alebo zámienku na to, prečo sa neobjavuje na verejnosti. „To však neznamená, že nie je aktívny v zákulisí, nerozhoduje a neriadi politiku,“ dodal.
