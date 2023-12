Irán poprel spojitosť s útokmi na lode pri pobreží Jemenu

Dubaj 25. decembra (TASR) - Irán v pondelok opätovne poprel spojitosť s útokmi na nákladné lode v Červenom a Arabskom mori a v Indickom oceáne. TASR informuje na základe správ agentúr DPA, AP a AFP.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo prevziať zodpovednosť za útok na chemický tanker vo vlastníctve japonskej spoločnosti, ku ktorému došlo v Indickom oceáne.



"Tieto obvinenia sú absolútne nepodložené a slúžia výhradne na ospravedlnenie neustálej podpory, ktorú USA a Spojené kráľovstvo poskytujú sionistom (Izraelu) pri páchaní ich zločinov," vyhlásil v pondelok hovorca rezortu diplomacie Násir Kanání a dodal, že Teherán vždy podporoval bezpečný prechod nákladných lodí medzinárodnými vodami.



Podľa agentúry AFP sa predpokladá, že za útokmi stoja jemenskí húsíjskí povstalci, americké spravodajské služby však z podnecovania útokov podozrievajú Irán. Teherán minulý týždeň uviedol, že sily "osi odporu" v tomto regióne majú svoje vlastné prostriedky a konajú podľa vlastného uváženia.



Hovorkyňa Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC) Adrienne Watsonová však v piatok vyhlásila, že drony a rakety použité počas útokov na Izrael poskytol Irán spolu so sledovacími systémami, bez ktorých by ich nebolo možné vykonať.



Vysoko postavený generál Iránskych revolučných gárd (IRGC) v sobotu varoval USA a Západ, že môžu byť zablokované aj ďalšie medzinárodné námorné obchodné trasy, uvádza DPA.



Dánska spoločnosť Maersk v nedeľu vydala vyhlásenie, podľa ktorého sa "hneď, ako to bude prevádzkovo možné" pripraví na opätovnú plavbu svojich lodí cez Červené more. Dôvodom je spustenie medzinárodnej operácie na čele s USA, ktorá má za úlohu ochrániť nákladné lode pred útokmi húsíov z územia Jemenu.



Veľké dopravné spoločnosti vrátane Maersku sa vyhýbali plavbám cez Červené more a namiesto toho svoje lode presmerovali okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. Tento krok spôsobil predĺženie dopravy o jeden až dva týždne a zvýšenie nákladov na palivo a poistné, uvádza AP.