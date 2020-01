Irán poprel, že polícia strieľala do protestujúcich ľudí

Teherán 13. januára (TASR) - Iránska polícia v pondelok vyhlásila, že nestrieľala na protestujúcich ľudí, ktorí v nedeľu demonštrovali po tom, ako Irán priznal zostrelenie dopravného lietadla ukrajinských aerolínií. Videá v sociálnych médiách pritom zachytávali výstrely, zranených a kaluže krvi. Informácie priniesli tlačové agentúry Reuters a AP.



Americký prezident Donald Trump v nedeľu počas druhého dňa iránskych demonštrácií vyzval na Twitteri tamojšie úrady: "Nezabíjajte vlastných demonštrantov".



Protesty v Iráne sú najnovším vývojom vo vyostrujúcich sa vzťahoch medzi Teheránom a Washingtonom - ide o jednu z najhorších kríz medzi oboma krajinami od iránskej revolúcie v roku 1979.



Teherán priznal neúmyselné zostrelenie ukrajinského lietadla, ktorého obeťami sa stalo všetkých 176 ľudí na palube. Z tragickému incidentu došlo len niekoľko hodín po tom, ako Irán vypálil na americké základne v Iraku množstvo rakiet a odplatil sa tak za zabitie svojho najvplyvnejšieho vojenského veliteľa Kásema Solejmáního v Iraku americkým dronom. Tento cielený útok dronom nariadil samotný Trump.



Hnev iránskej verejnosti vrel niekoľko dní po tom, ako Irán opakovane popieral vinu za stredajšiu haváriu ukrajinského lietadla, a do protestov vyústil v sobotu, keď iránska armáda zostrelenie boeingu priznala. Demonštranti preto znova vyšli v nedeľu do ulíc.



Videá na sociálnych sieťach, zverejnené v nedeľu večer, zachytávali výstrely na protestoch na teheránskom Námestí slobody (Mejdáne ázádí). Na videách je vidieť krv na zemi, zranených ľudí, ktorých odťahujú do bezpečia ďalší protestujúci, a pravdepodobne aj príslušníkov bezpečnostných síl bežiacich v rukách so strelnými zbraňami. Na ďalších záberoch vidieť, ako poriadková polícia bije protestujúcich obuškami a neďaleko stojaci ľudia kričia "Nebite ich!"



"Smrť diktátorovi!" počuť kričať protestujúcich na videu, šíriacom sa na v sociálnych médiách. Mysleli tým najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.



"Klamú, že naším nepriateľom je Amerika. Náš nepriateľ je priamo tu!" skandovala ďalšia skupina protestujúcich pred Teheránskou univerzitou.



Tlačovej agentúre Reuters sa nepodarilo nezávisle overiť pravosť videí. Ale so štátom spriaznené médiá informovali o protestoch v sobotu a v nedeľu, ktoré sa konali v metropole Teherán aj v iných mestách. Podrobnosti o nich však tieto médiá nepriniesli.



"Polícia na protestoch vôbec nestrieľala, pretože policajti v hlavnom meste dostali príkazy, aby zachovali zdržanlivosť," napísal na webe štátnej stanice šéf teheránskej polície Hosejn Rahímí.