Irán poprel, že sa jeho veľvyslanec pri OSN stretol s Elonom Muskom

Teherán 16. novembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu "kategoricky" poprelo správu amerického denníka The New York Times (NYT), podľa ktorej sa iránsky veľvyslanec pri OSN stretol s americkým miliardárom Elonom Muskom. Uviedli to iránske štátne médiá, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hovorca iránskeho rezortu diplomacie Esmáíl Baghájí pre tlačovú agentúru IRNA "kategoricky poprel takúto schôdzku" a vyjadril "prekvapenie v súvislosti s pokrývaním zo strany amerických médií v tomto smere".



Miliardár Elon Musk, blízky spojenec novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa podľa podľa štvrtkovej správy NYT stretol s iránskym veľvyslancom pri OSN v snahe o zmiernenia napätia medzi Teheránom a Washingtonom.



Noviny citovali anonymné iránske zdroje, podľa ktorých bolo stretnutie najbohatšieho človeka na svete s veľvyslancom Amírom Saídom Íraváním "pozitívne". Stretnutie v pondelok trvalo viac ako hodinu na tajnom mieste. Schôdzku bezprostredne ani jedna strana nepotvrdila, diplomatické zastúpenie Iránu pri OSN sa k záležitosti vtedy odmietlo vyjadriť.



Trump počas predošlého pôsobenia vo funkcii prezidenta odstúpil od dohody svetových veľmocí o jadrovom programe Iránu a voči Teheránu viedol politiku "maximálneho tlaku". Tento rok však počas predvolebnej kampane hovoril, že je otvorený diplomacii.