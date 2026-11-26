< sekcia Zahraničie
Irán poprel zodpovednosť za útok na kuvajtský systém obrany
Hovorca ozbrojených síl Abolfazl Šekárčí odmietol tvrdenia, že za útokom stojí Irán, a bez predloženia dôkazov z jeho spáchania obvinil Izrael a Spojené štáty.
Autor TASR
Teherán 26. novembra (TASR) - Iránska armáda vo štvrtok poprela zodpovednosť za dronový útok na systém protivzdušnej obrany v Kuvajte, pri ktorom zahynuli dvaja talianski občania, informovali štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Hovorca ozbrojených síl Abolfazl Šekárčí odmietol tvrdenia, že za útokom stojí Irán, a bez predloženia dôkazov z jeho spáchania obvinil Izrael a Spojené štáty, ktoré podľa neho zorganizovali operáciu pod falošnou vlajkou.
„Ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky v tejto oblasti neuskutočnili žiadne vojenské ani útočné operácie,“ uviedol Šekárčí podľa správ štátnej televízie.
Kuvajtské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že najmenej štyri osoby utrpeli zranenia po tom, čo systémy protivzdušnej obrany zachytili iránske drony smerujúce na strategické zariadenia krajiny.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani následne informoval, že pri útoku zahynuli dvaja talianski technici, ktorí v Kuvajte vykonávali údržbu systémov protivzdušnej obrany.
Hovorca ozbrojených síl Abolfazl Šekárčí odmietol tvrdenia, že za útokom stojí Irán, a bez predloženia dôkazov z jeho spáchania obvinil Izrael a Spojené štáty, ktoré podľa neho zorganizovali operáciu pod falošnou vlajkou.
„Ozbrojené sily Iránskej islamskej republiky v tejto oblasti neuskutočnili žiadne vojenské ani útočné operácie,“ uviedol Šekárčí podľa správ štátnej televízie.
Kuvajtské ministerstvo obrany predtým uviedlo, že najmenej štyri osoby utrpeli zranenia po tom, čo systémy protivzdušnej obrany zachytili iránske drony smerujúce na strategické zariadenia krajiny.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani následne informoval, že pri útoku zahynuli dvaja talianski technici, ktorí v Kuvajte vykonávali údržbu systémov protivzdušnej obrany.