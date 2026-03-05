< sekcia Zahraničie
Irán poprel zodpovednosť za vypálenie rakety proti Turecku
Autor TASR
Teherán 5. marca (TASR) - Iránske ozbrojené sily vo štvrtok popreli vypálenie balistickej rakety proti Turecku. Raketu ešte pred vstupom do tureckého vzdušného priestoru zostrelili systémy protivzdušnej obrany Severoatlantickej aliancie. Vo vyhlásení zverejnenom štátnymi médiami Teherán zdôraznil, že rešpektuje suverenitu Ankary, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnom Stredomorí zostrelili balistickú raketu vypálenú z územia Iránu ešte pred tým, ako vletela do tureckého vzdušného priestoru. Podľa vyhlásenia preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie.
Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan po incidente telefonoval so svojim iránskym náprotivkom Abbásom Arákčím a povedal mu, že „sa treba vyhnúť akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu konfliktu“. Ministerstvo zahraničných vecí si zároveň predvolalo iránskeho veľvyslanca.
NATO stredajšie vystrelenie iránskej rakety prostredníctvom svojej hovorkyne odsúdilo a uviedlo, že pevne stojí za svojimi spojencami. Šéf Aliancie Mark Rutte už v pondelok pochválil USA a Izrael za vojenský zásah proti Iránu, NATO sa do úderov ale podľa neho nezapája a ani to nemá v pláne.